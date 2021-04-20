Android 12 Güvenlik için Önemli Bir Adım Atacak!

Son birkaç yıl içerisinde mobil cihazlara yönelik siber tehditlerin sayısı kademeli bir şekilde artış gösterdi. Bu noktada hem Apple hem de Google, kullanıcıların verilerini ve gizliliğini korumak adına önemli adımlar atıyor. Google tarafında ortaya çıkan yeni bir detaya göre Android 12, güvenlik anlamında oldukça önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Android 12 Kullanılmayan Uygulamaların İzinlerini Kaldıracak!

XDA Developers tarafından paylaşılan yeni bilgiye göre, Android 12 kullanıcılarının 'artık kullanmadığı' uygulamaların izinleri iptal edilecek. Bu kapsamda belirlenen iki aylık süreçte, yani son iki ay içerisinde, kullanmadığınız herhangi bir uygulama olursa, yazılım bu uygulamaya atanan bütün izinleri iptal edecek.

Bu sayede artık kullanmadığınız uygulamaların konumunuza, rehberinize, kameranıza, mikrofonunuza ya da bir başka verinize ya da bileşeninize erişme imkanı bulunmayacak. Bütün bunlara ek olarak yine son iki ay içerisinde kullanmadığınız herhangi bir uygulama olursa, sistem bu uygulamayı bekletme moduna alacak ve tüm geçici dosyalarını silecek.

İkinci adımın, yani geçici dosyaların silinmesinin, artık kullanmadığınız herhangi bir uygulamanın cihazınızın dahili depolamasındaki işgaline son vermek amacı ile yapıldığını söyleyebiliriz. İlk adım ise tabii ki direkt olarak gizlilik ve güvenlik endişeleri ile ilgili.

Android 12, bir süredir Geliştirici Ön İzleme Sürümleri ile aramızda ve gün geçtikçe çeşitli yenilikler hakkında bilgi almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yeni yazılım güncellemesi ile gelecek yenilikler hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdaki bağlantımıza göz atmak isteyebilirsiniz.

Peki siz Android 12 ile sunulacak olan bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir süredir kullanmadığınız uygulamaların otomatik olarak kaldırılması da gerekir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.