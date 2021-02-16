Android 12 Otomatik Döndürme Özelliğini Daha Akıllı Yapıyor!

Android 12 otomatik döndürme özelliği, Android kullanıcıları açısından büyük bir sorun gibi görüne aksiliklerin üstesinden gelecekmiş gibi görünüyor. Yeni özellikle beraber Android işletim sistemli bir akıllı telefon Google Pixel'ın kullanıcıları da seneler boyunca devam eden bir sorunu geride bırakıyor.

Android 12 Otomatik Döndürme Özelliğini İyileştiriyor

Android 12'nin ilk geliştirici ön izlemesinin piyasaya sürülmesi ile Google Pixel telefonların işletim sisteminin bu sürümü ile çok daha iyi özelliklere sahip olacağını görmeye devam ediyoruz. Bunun son örneği, Pixel telefonların yeni sürümle birlikte akıllı ekran döndürme özelliğine sahip olması oldu.

Bugün Google Pixel telefonu olan herkes ekranın istediği herhangi bir yöne dönmesini sağlayabilir. Örneğin YouTube'un normal video görüntüleme modunda video izlerken dikey olarak göz atma yoluna gidebilir veya videoyu büyütüp cihazınızı istediğiniz bir tarafa çevirebilirsiniz. Bu özellik her ne kadar çok kullanışlı bir özellikmiş gibi görünse de özellikle Android kullanıcılarını zaman zaman büyük sorunlarla karşı karşıya bırakabiliyor.

Ekran döndürme özelliğini kullanan her Android işletim sistemli bir akıllı telefon kullanıcısı, hayatında en az bir kez ekran döndürme ile ilgili uyumsuzluktan doğan birtakım sorunlar yaşamıştır. Google'ın özellik üzerinde yaptığı tüm iyileştirme çalışmalarına rağmen çoğumuzun telefonu yatakta kullanmak gibi bir alışkanlığı var. Örneğin yastığınıza kafanızın yan tarafını koyduğunuzda beklenmedik bir sorunla karşılaşma olasılığınız çok yüksektir.

Otomatik döndürme özelliği bugün dikey modda kalmak istediğiniz zamanda bile sizi yatay moda geçirebiliyor. Android Pie ile akıllı telefonlar yan tarafa çevrildiğinde ekranı döndürmek için oldukça kullanışlı bir buton kazandı ve bu butonu kullanmak için özelliğin aktif olmasına da ihtiyaç duyulmuyor. Akıllı telefonunu yan yatarken kullananlar muhtemelen otomatik döndürme özelliğini devre dışı tutuyor ve ekranı döndürmeleri gerektiğinde bu butonu kullanıyor.

Android 12, 9to5Google'ın aktardığı bilgilere göre isteğe bağlı olarak etkinleştirilebilen yüz algılama sistemine sahip olacak. Bu sistemin temel amacı, ekrana bakan birisinin olup olmadığını ve bakan biri varsa başının hangi yöne doğru baktığını kontrol etmektir. Pixel telefonlara getirilecek bu özellik, başınızın hangi yöne baktığını tespit edebildiği için Android kullanıcısı olarak yaşadığınız bu sorun da çözüme kavuşabilir.

Bu özellik muhtemelen Snapchat ve Google Duo gibi uygulamaların yüz şeklini tanıma özelliklerinin basitleştirilmiş bir sürümü. Özelliğin çalışması için ön kameraya ihtiyaç duyulduğundan ötürü yüzünüzü gizlilik nedenlerinden ötürü kaydetmeyecektir. Bu özelliğin daha geniş çapta kullanıma sunulması muhtemel olsa da en azından bir süreliğine Pixel telefon kullanıcılarına sunulan bir özellik olarak kalacaktır.