Android 12 Widget Özelliği ile iOS'e Yetişiyor

Android 12 widget özelliği hem tasarım hem de işlevsellik bakımından birtakım değişikliklere uğruyor. Apple, iOS'e widget getirdiğini duyurduğundan beri Android kullanıcılarının en çok kıskandığı özelliklerden biri, iOS'teki widget'ların daha çok kullanıcı dostu olmasıydı ve bu görünüşe bakılırsa bu artık değişiyor.

Android 12 Widget'lar Daha Etkileşimli, Daha Şık Olacak

Apple'ın iOS'e widget'ları ilk kez getirdiği günden bu yana Android kullanıcılarının en çok şikayet ettiği sorunlardan biri, Android'deki widget'ların yeterince şık ve modern olmaması, her yönden eksiklikleri olmasıydı.

Android kullanıcıları başından beri bu tür özelliklere sahip olduğundan biraz şanslı olsa da bu widget'ların uzun bir süre boyunca ihmal edilmesi, üzerinde yenilik adına hiçbir çalışma yapılmaması çoğunun kullanışsız olmasına yol açmıştı. iOS'teki widget'lar hem daha iyi görünüme sahip olmaları hem de kullanıcılara daha çok etkileşim kurma olanağı vermesinden ötürü Android'den her zaman bir adım önde oldu ama Google sonunda widget'lar üzerinde gereken iyileştirmeleri yapıyor.

Android 12'de yenilenen widget'lar, her şeyden önce göze daha iyi hitap edecek bir hale geliyor. Kullanıcılar artık daha kısa süre içerisinde çekici bir widget oluşturabilecek. Öte yandan bu widget'lar eskisine kıyasla çok daha etkileşimli olacak. Kulllanııclar, widget'larla daha sık etkileşimde bulunabilecek.

Widget'ları daha kullanışlı ve etkileşimli hale getirmek için yapılacaklar listesi gibi daha çok etkileşim ağırlıklı widget'lar kullanıma sunulacak. Kullanıcılar bu şekilde not defteri gibi uygulamaları açmasına gerek dahi kalmadan yapılacaklar listesini takip edebilecek.

Android 12 widget, tasarım açısından da oldukça uzun bir yol katetmiş gibi görünüyor. Google, yeni widget'ların köşelerini yuvarlatarak onlara daha basit ve daha şık bir görünüm verecek. "Material You" ile dinamik hale getirilen renk düzeni, üçüncü taraf widget'lar üzerinde de etkili olacak. Google, Android'deki widget'lardaki tutarsızlık sorununu bu çözüm yolunu takip ederek ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Widget'lar artık telefonun temasına uyacak şekilde ayarlanabilecek. Widget'lar bu sayede açık modda da karanlık modda da ortama uyum sağlayabilecek. Yeni widget'lar hakkında bilinenler şimdilik bunlarla sınırlı. İlerleyen günlerde geliştiricilere yönelik yapılacak açıklamalarla widget'lar hakkında muhtemelen daha fazla bilgi paylaşılacak.