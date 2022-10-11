Android 13'te YouTube Müzik Oynatıcısının Sevilen Özelliği Geri Döndü

YouTube Müzik, yeni Android 13 medya kontrollerini destekleyecek şekilde güncellendiğinde, bazı kullanıcılar şarkıları hızlı bir şekilde beğenme seçeneğini kaybettiklerinden şikayetçiydi. Google kullanıcıların geri dönüşlerini dinledi ve şimdi bu özelliği geri getiriyor.

YouTube Müzik, Android 13'te ayrıca tekrarla seçeneğini de güncelledi. Son güncelleme sonrası ise sağ alt köşe artık beğeni tuşuna ev sahipliği yapıyor. Temmuz ayındaki Android 13 desteğinden önce uygulamada hem beğenme hem beğenmeme tuşlarının desteği vardı.

Kullanıcıların Talebi Değişikliği Sağladı

Zaten radyo istasyonlarını/otomatik oynatmayı dinliyorsanız YouTube Music'te karışık çalmanın bir anlamı olmadığı için panelden hızlı bir şekilde tekrarlama özelliğini oldukça kullanışlı. Hangi kontrollerin orada bulunacağını özelleştirme seçeneği de oldukça kullanışlı olabilirdi ancak bu uzun vadede sistem düzeyinde ekstra çaba gerektirebilir.

Android 13, beş adede kadar işleme izin veriyor, bunlar; oynat/duraklat, sonraki, önceki ve iki özel seçenek.

Yeni değişiklik, Play Store aracılığıyla henüz geniş çapta kullanıma sunulmamış olan 5.28.51 sürümünde mevcut. Yakında herkese açık şekilde kullanıma sunulacak.