Juventus'un 3.5 Milyon Takipçili X Hesabı Hacklendi! Sahte Arda Güler Transferi Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Juventus’un X (eski adıyla Twitter) üzerindeki 3.5 milyon takipçili İngilizce resmi hesabı, siber saldırganların hedefi oldu. Hesabı ele geçiren hackerlar, Juventus adına sahte bir transfer duyurusu yaparak taraftarları şok etti. Paylaşılan gönderide, Arda Güler’in Juventus’a transfer olduğu ilan edildi, bu sahte haber sosyal medyada hızla yayıldı. İşte detaylar!

Arda Güler, Real Madrid'e transferiyle büyük ilgi toplamıştı ve genç yeteneğin ismi son dönemde sık sık gündemde yer alıyor. Bu nedenle sahte transfer duyurusu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Transfer döneminin kapalı olmasına rağmen olay taraftarlar arasında kafa karışıklığı yaratırken, "topluluk notu" özelliği yalanın yayılmasını engelledi.

Welcome to Juventus, Arda Güler! 🖤⚪ The rising star of football is now part of the #Juventus family! Ready to make history together on this new journey? 🇹🇷⚽ #WelcomeArda #ForzaJuve pic.twitter.com/Vc3xJha5Nx