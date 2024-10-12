Türkiye'de 28.999 TL'ye Satılan Samsung Galaxy S24 FE, ABD'de Bedava Oldu!

Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları her geçen gün artıyor. Özellikle dolar ve vergilerden kaynaklanan bu durumda yeni bir telefon almak için minik bir servet ödemeniz ya da korkunç faiz oranlarıyla kredi ya da faturaya ek taksit gibi çözümlere başvurmanız gerekiyor.

Ne yazık ki bu yöntem de oldukça pahalıya geliyor. Ancak dünyanın bir diğer ucunda ise bambaşka bir senaryo yaşanıyor. ABD'li operatör Verizon, Türkiye'de 28.999 TL'ye satılan Samsung Galaxy S24 FE'yi bedavaya veriyor. İşte detaylar!

Samsung Galaxy S24 FE, Verizon’da Bedava

Dünyanın en büyük operatörlerinden Verizon, Türkiye'de hayal olmanın ötesine gitmeyecek olan yeni kampanyasını duyurdu. Eğer ABD'de yaşıyorsanız ve bir Verizon mağazasına giderek Unlimited Welcome, Unlimited Plus veya Unlimited Ultimate paketlerinden birine geçerseniz karşılığında bir Samsung Galaxy S24 FE sahibi olacaksınız.

Üstelik mevcut ya da yeni abone olmanız bu durumu değiştirmiyor. Tek yapmanız gereken üç yıl boyunca söz konusu paketlerden birini kullanmaya devam etmek. Böylellikle telefonu teknik olarak 36 ay taksitle satın alabiliyorsunuz. Ancak Verizon her ay faturanızdaki taksit tutarı kadar size kredi sağlayarak telefonun bedelini sıfırlıyor.

Bu sayede Samsung Galaxy S24 FE'yi gerçekten bedavaya alabiliyorsunuz. Elbette ki Türkiye'de yaşayan biri olarak ilk tepkiniz "bir şey gerçek olamayacak kadar güzelse gerçek değildir" felsefesine tutunmak olabilir. Ancak ayda sadece 40 dolar olan ve sınırsız internet, konuşma ve SMS olan Unlimited Welcome paketinde kullanıcıları kandıran bir şey yok.

Ne yazık ki 8.000 kilometre ötedeki bu fırsattan bizim yararlanma imkanımız yok. Ancak bu durum akıllara "Türkiye'de neden böyle kampanyalar yok?" sorusunu getiriyor. Bildiğiniz üzere bizde de faturaya ek taksitle cihaz alma imkanı var. Ancak burada değil bir ürünü bedava almak, iki hatta üç katı gibi faiz oranları söz konusu.

Operatörlerin yetersiz paketleri için istediği fantastik ücretlerden ise bahsetmeye bile gerek yok. Ne yazık ki vatandaşlar olarak duruma tepki göstermek ve gelecekte böyle fırsatların ülkemizde de olmasını ummak dışında yapabileceğimiz bir şey yok.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Verizon'un ABD'deki kullanıcılarına sunduğu bedava Samsung Galaxy S24 FE sahibi olmak gibi imkanlar neden Türkiye'de yok? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.