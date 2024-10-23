Samsung, Galaxy AI'ın Yakında Daha Fazla Dili Destekleyeceğini Açıkladı: Türkçe de Yolda!

Dünyanın önde gelen teknolohji şirketlerinden Samsung, bu yılın başlarında kullanıma sunduğu Galaxy AI isimli yapay zeka özellikleri için önemli açıklamalarda bulundu. Firma, çok yakında sevilen yapay zeka özelliklerinin daha fazla dil desteğine kavuşacağını açıklarken, Türkçe dil desteğinin de yolda olduğunu bildirdi. Detaylar haberde.

Samsung Galaxy AI, Yakında Türkçe de Dahil Olmak Üzere Dört Farklı Dili Daha Destekleyecek!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, S24 serisi ile birlikte kullanıma sunduğu Galaxy AI yapay zeka özelliklerine yeni dil destekleri eklemeye devam ediyor. Şirket, güncel olarak 16 farklı dili bünyesinde barındıran modelin yoıl bitmeden pek çok dili daha bünyesine ekleyeceğini duyurmuştu. Firma şimdi ise Galaxy AI'ın önümüzdeki haftadan itibaren söz verilen yeni dil desteklerine kavuşacağını açıkladı.

Yapılan açıklamalara göre, sevilen Galaxy AI özellikleri 28 Ekim Pazartesi gününden itibaren Hollanda ve Belçika'daki kullanıcılar için Felemenkçe olarak ayarlanabilecek. Bununla birlikte Türkçe, İsveççe ve Romence desteği için de çalışmaların devam ettiği duyurduldu. Söz konusu dillerin 2024 yılı sonuna kadar yapay zeka modeline eklenmesi bekleniyor.

Gerçek zamanlı çeviri, hızlı not alma, mesaj asistanı, çizim yardımcısı ve kolay arama gibi pek çok kullanışlı özelliğe ev sahipliği yapan Galaxy AI'ın, şimdilik sadece S23, S24, Galaxy Z Fold/Flip, Tab S8 ve S9 serilerinde kullanılabildiğini belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy AI başka hangi özelliklere ev sahipliği yapmalı? Yorumlarda buluşalım...