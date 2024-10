Seri Kaldığı Yerden Devam Edecek: Marvel'dan Tom Holland Başrollü Spider-Man 4 Filmi Geliyor!

Marvel Sinematik Evren'inin en sevilen süper kahraman karakterlerinden Spider-Man ile ilgili hayranları adeta havaya uçuracak bir gelişme yaşandı. Sevilen seri ile birlikte büyük bir hayran kitlesine ulaşan Tom Holland, tam adı henüz kesinleşmemiş olsa da Spider-Man 4 filminin çekimlerine yakında başlanacağını duyurdu.

Yıllardır Beklenen Spider-Man 4 Filminin Çekimleri 2025'te Başlayacak

Tom Holland, 2017 yılında vizyona giren ilk film ile birlikte pek çok kişinin beğenisini kazanan yeni Spider-Man serisi hakkında beklenen açıklamayı yaptı. Ünlü oyuncu, iki yılı aşkın bir süredir beklenen serinin 4. filmini, katıldığı bir etkinlikte resmen duyurdu. Uzun bir süredir hakkında spekülasyonların üretildiği film için "Nihayet gerçekleşiyor" ifadesini kullanan Holland, Spider-Man 4 filmi için yakında çekimlerin başlayacaklarını bildirdi.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programında film hakkında konuşan Tom Holland, yeni yapımın senaryosu ile ilgili pek de fazla detay vermese de çekimlerin 2025 yazında başlayacağını ifade etti.. Holland, Spider-Man: No Way Home'un devam niteliğinde olacağı söylenen film için neredeyse her şeyin hazır olduğunu dile getirdi. Filmin tam adının ise hala henüz kesinleşmediğini belirtelim.

Öte yandan daha önce ortaya atılan iddialara göre, yeni Spider-Man filminde MJ karakterini canlandıran ünlü oyuncu Zendaya'nın yer almayacak. Bu nedenle film için yeni bir kadın başrol ve Peter Parker ile düşman olacak yeni bir erkek başrol arandığı söyleniyor. İngiltere'de geçmesi beklenen yeni yapım ile ilgili gelecekte daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

