Bütçe Görüşmelerinde Korkutan Detay! ÖTV'ye Zam mı Gelecek?

Türkiye'de otomobil almak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Rekor seviyede artan dolar kuru, dudak uçuklatan vergi oranları ve son olarak da yüksek kredi faizleri sıfır ve ikinci el araba piyasasını olumsuz etkiliyor. Ancak bazı gelişmeler, durumun çok daha kötü olabileceğini gösteriyor. 2025'te ÖTV gelirinin yüzde 64,4 artmasını bekleyen hükümetin ÖTV'ye de "zam" yapabileceği iddia ediliyor. İşte detaylar!

ÖTV'ye Zam Gelecek mi?

2025 yılı bütçe teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Ancak bütçede otomobil piyasasını yakından ilgilendiren önemli maddeler dikkat çekti. Buna göre Türkiye, 2025'te ÖTV'den elde edeveği gelirin yüzde 64,4 artışla 818,8 milyar TL’ye çıkmasını hedefliyor. Merak edilen ise bunun nasıl olacağı.

Otomobil Gazetecisi Emre Özpeynirci gibi konunun uzmanı isimler ise bunun bir ÖTV zammının habercisi olabileceğine dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yılın sonunda belirlenen 2024 ÖTV geliri beklentisi 497 milyar TL. Ancak yılın ilk dokuz ayında bu hedefin sadece yüzde 70’ine ulaşılabilmiş durumda

2025'te ise dolar, vergi ve faiz gibi nedenlerle piyasanın daha da kötüleşmesi bekleniyor. Böyle bir dönemde yüzde 64.4 artış ise ÖTV düzenlemesi olmadan neredeyse imkansız. Elbette buradaki anahtar kelime "neredeyse". 2023'te Türkiye'de 1.283.952 adet araç satışı gerçekleşti ve ÖTV geliri önceki yıl kıyasla yüzde 164 artarak 441 milyar TL’ye yükseldi.

Ancak 2023'te TL'nin inanılmaz bir değer kaybı yaşadığını ve kredilerin de bugüne kıyasla oldukça ucuz olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani tüm değişkenleri göz önünde bulundurduğumuzda vergi düzenlemesi kaçınılmaz gibi duruyor. Türkiye’de şu an bile ÖTV ve KDV ile otomobildeki vergi yükü yüzde 116’ya kadar çıkıyor. Bu nedenle olası bir zam araç almayı imkansızlaştıracak gibi duruyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'de 2025’te bir ÖTV zammı olacak mı? Eğer zam gelirse piyasa nasıl etkilenecek? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.