NVIDIA RTX 5090, RTX 5080 ve 5070 fiyatı!

NVIDIA, yeni RTX 50 serisi ekran kartı modellerini tanıtmak için adeta gün sayıyor. Size kısa süre önce şirketin CEO'su Jensen Huang'ın 6 Ocak tarihindeki CES 2025'te RTX 5080 ve RTX 5090 tanıtacağından bahsetmiştik. Şimdi ise merakla beklenen yeni ekran kartlarının fiyatlandırmasına dair bazı bilgiler sızdırıldı. İşte NVIDIA RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 fiyatı!

NVIDIA RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 Fiyatı Ortaya Çıktı

Sızıntıların aksine NVIDIA, CES 2025'te iki değil, üç modelle karşımıza çıkacak. Bunlar sırasıyla RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 olacak. Performans ve verimlilik açısından oldukça önemli iyileştirmelerle gelecek kartların odağında ise yapay zeka olacak.

Özellikle DLSS ve Raytracing konusunda gelişmeler bekleniyor. Ancak tüm bunlar pek de ucuz değil. Bu nedenle NVIDIA RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 ekran kartları şu şekilde fiyatlandırılacak:

RTX 5090 32GB : 1.999 $ - 2499 $ aralığında fiyatlandırılacak.

: 1.999 $ - 2499 $ aralığında fiyatlandırılacak. RTX 5080 16GB : 1.199 $ - 1499 $ aralığında fiyatlandırılacak.

: 1.199 $ - 1499 $ aralığında fiyatlandırılacak. RTX 5070 12GB: 599 $ - 699 $ aralığında fiyatlandırılacak.

Buradan yola çıkara serinin en şimdilik en ucuz üyese RTX 5070'in 20-25 bin TL bandında satılacağını söylemek mümkün. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil. Bu nedenle KDV de eklendiğinde fiyatın 30 bin TL'ye daha yakın olacağını varsayabiliriz.

Serinin en güçlü ekran kartı NVIDIA RTX 5090 ise 68 bin ile 85 bin TL arasında bir fiyata sahip olacak. Söz konusu model NVIDIA'nın bugüne kadar ürettiği en pahalı RTX ekran kartı olacak. Bildiğiniz üzere RTX 4090 1.599 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı. Aradan geçen sürede nereden baksanız en az yüzde 25 en fazla ise yüzde 66,7 zam gelmiş olacak.

Merak edenler için RTX 40 serisi ekran kartlarının ilk çıktığında satış fiyatı aşağıdaki gibiydi:

RTX 4090 : 1.599 $

: 1.599 $ RTX 4080 : 1.199 $

: 1.199 $ RTX 4070: 599 $

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? NVIDIA RTX 5090, RTX 5080 ve 5070'in fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.