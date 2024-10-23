Volkswagen, Kredilendirdiği Tüketicilere "Kaba" Davranması Nedeniyle 110 Bin Müşterisine Milyonlarca Dolar Tazminat Ödeyecek!

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Volkswagen ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Ünlü firma, uyguladığı adil olmayan kredilendirme politikası nedeniyle büyük bir cezaya çarptırıldı. Mahkeme sonucuna göre şirket, yaklaşık 110 bin müşterisine milyonlarca dolar tazminat ödeyecek. Detaylar haberde.

Volkswagen, Müşterilerine Adil Davranmadığı Gerekçesiyle 34.9 Milyon Dolar Para Cezasına Çarptırıldı

Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen, şu sıralar epey çalkantılı günler geçiriyor. Geçtiğimiz aylardan itibaren elektrikli otomobillerin popülerleşmesi ve satışların düşmesi nedeniyle fabrikalarını bir bir kapatma kararı alan firma, şimdi ise Birleşik Krallık'ta görülen büyük bir dava ile karşı karşıya.

Aktarılanlara göre Volkswagen, Birleşik Krallık'taki Mali Davranış Kurumu (FCA) tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında kredilendirdikleri müşterilerini finansal zorluklara sokmak ve kötü davranmakla suçlandı. Yapılan araştırma sonucunda firmanın müşterilerine zaman zaman yüksek ek fiyatlandırmalar dayattığı ve tüketici haklarına uymadığı gün yüzüne çıktı.

Öyle ki şirketin bazı hizmetlerinde tüketicilerden 20 bin doları aşan ek ücretler talep ettiği ve kredi ödemeleri sürecinde müşterilere oldukça katı ve anlayışsız bir politika uyguladığı öne sürülüyor. Birleşik Krallık'ta görülen mahkeme sonucunda Volkswagen'in 110,000 müşterisine toplamda 28 milyon dolarlık tamzinat ödemesine, bununla birlikte Birleşik Krallık hükümetine de 6.9 milyon dolar para cezası ödemesine karar verildi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Volkswagen, kredilendirme politikası nedeniyle aldığı para cezasını hak ediyor mu? Yorumlarda buluşalım...