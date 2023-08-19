Android 14 Beta 5.1 Yayınlandı: İşte Güncelleme Notları!

Google'ın geçtiğimiz Perşembe günü Android 14 Beta 5'i yayınlamasının ardından, çoğu kişi bunun son Android 14 Beta sürümü olacağını ve Android için bir sonraki güncellemenin Android 14'ün son yani kararlı sürümü olacağını düşünmüştü ancak Google şaşırtıcı bir hamleyle Android 14 Beta 5.1'i yayınladı.

Android 14 Beta 5.1 Güncelleme Notları

Android 14 Beta 5.1 artık kullanılabilir durumda ve Google'ın kendisinin küçük bir güncelleme olarak nitelendirdiği en son güncellemenin sürüm notlarına göre değişiklikler şunları içeriyor:

Sabit Arama Numarası (FDN) özellikleri etkinleştirildiğinde sistemin bir SIM kartı algılamayı durdurmasına neden olan bir sorun giderildi.

5G bağımsız (SA) modunu kullanan operatörlere sahip cihazlarda bağlantı kesintilerine neden olan bir sorun düzeltildi.

Bazı cihazlarda, cihazın kilidini açtıktan sonra boş bir ana ekran görüntülenmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Pixel Fold'da kuş tüyü tarzı canlı duvar kağıdını geçici olarak devre dışı bırakarak bir performans sorunu düzeltildi. Canlı duvar kağıdı sürümü, altta yatan diğer sorunlar giderildikten sonra yeniden etkinleştirilecek.

Android 14 Beta 5.1 Hangi Telefonlara Geldi?

Güncelleme Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold ve Pixel Tablet için kullanıcılara sunulmuş durumda.

İndirmek ve yüklemek için Ayarlar > Sistem > Sistem Güncellemesi bölümüne gidebilir ve talimatları izleyebilirsiniz.

Bu yılın başlarında Google'ın Android 14 Geliştirici önizleme ve Beta programı için belirlediği zaman çizelgesine göre 4 adet Beta güncellemesi yayınlanacaktı. Daha şimdiden bu rakam fazlasıyla aşılmış durumda. Ayrıca geçen yıl Android 13, 15 Ağustos tarihinde kararlı sürüme geçmişti, bu yıl ise Google bu tarihin oldukça gerisinde kaldı.

Peki sizin Android 14'ün kararlı sürümünden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.