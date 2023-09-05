Android 14 Yenilenmiş Logo ile Geliyor: Nasıl Görünecek?

Android 14 yakın zamanda çıkacak. Ancak Google, mobil işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümünü herkese açık olarak yayınlamadan önce yenilenmiş bir Android logosunu ortaya çıkardı.

Android tüketici marka yönetimi direktörü Jason Fournier, şirkete ait bugdroid'in "Android'in kendisi kadar dinamik görünmesini" istediğini yazdı. Maskotun tüm görünümünün elden geçirilmesiyle bugdroid'in hem dijital hem de gerçek dünya ortamlarında tutarlı görünmesinin daha kolay olacağı ümit ediliyor.

Her şey yenileniyor

Android'e çok yakında gelecek bir erişilebilirlik özelliği var. Buna Lookout'ta Görüntü Soru-Cevap adı veriliyor. Kullanıcılar daha fazla ayrıntı öğrenmek için sesli komutları kullanabilecek veya sorular yazabilecek. Görsel içeriğin sesli açıklamaları dinlenebilecek. Google, bu özelliği görme engelli ve az gören insanları düşünerek tasarladı.

Kullanıcılar yakında barkodlu ve QR kodlu geçiş kartlarını Google Cüzdan'a (kütüphane ve spor salonu kartları gibi) ekleyebilecek. Sağlıklı yaşam hedeflerinizi takip etmenize yardımcı olmak için kişisel rutinlerinize Fitbit/Google Fit aktivite ve uyku verilerini ekleme seçeneği sunulacak.

Önemli bir güncelleme ise Android Auto güncellemesi. Webex ve Zoom desteği yakında geliyor. Konferans görüşmelerine sesli olarak katılınabilecek ve toplantı programları arabanın ekranında görüntülenebilecek.

Google'ın kademeli olarak kullanıma sunacağı bu özellikler bugün Pixel 5, Pixel 5a ve Pixel 4a'ya gelmeye başlayacak. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Pixel 6 ve Pixel 7 serisi telefonların yanı sıra Pixel Fold'a da gelecekler.

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