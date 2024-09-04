Android 15 Çıktı: Şimdilik Heyecan Yapmayın!
Google henüz bir güncelleme yayınlamamış olsa da, Android 15 kaynak kodlarını Android Açık Kaynak Projesi'ne (AOSP) yükleyerek hazır olduğunu doğruladı.
Aylar boyunca yayınlanan geliştirici önizlemeleri ve genel beta sürümlerinin ardından Android 15 nihayet tamamen hazır hale geldi. Evet, yanlış duymadınız. Final sürümü yani kararlı sürüm şu anda hazır ancak bizim için değil, geliştiriciler için hazır durumda!
Android 15, AOSP'ye Yüklendi!
Google, Android 15 kaynak kodunu Android Açık Kaynak Projesi'ne (AOSP) yükledi, ancak Pixel serisi telefonları başta olmak üzere herhangi bir cihaz için hazır bir güncelleme bulunmuyor. Kısa süre önce piyasaya sürülen Google Pixel 9 serisi halen Android 14 ile çalışıyor.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir Android 15 Beta sürümünün notlarında Android 15'in Ekim ayında çıkacağına dair bir ibare yer aldığını sizlerle paylaşmıştık. Bu kapsamda Google Pixel 9 serisinin önümüzdeki ay yani Ekim'de bu güncellemeyi almasını bekliyoruz.
Tabii diğer üreticiler için önümüzde uzun bir süreç bulunuyor. Dünyanın en büyük telefon üreticisi konumunda olan Samsung halen Android 15'i temel alan One UI 7 için test sürecine başlayamadı.
Google, Android 15 Çıkış Tarihini Açıkladı
Google bu yıl geleneği bozarak Pixel 9 serisini Android 14 ile piyasaya sürdü. Merakla beklenen Android 15 çıkış tarihi de şirket tarafından açıklandı.
Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo ve Xiaomi başta olmak üzere onlarca üretici Android 15 güncellemesi için yoğun bir mesai harcayacak.