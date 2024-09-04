Android 15 Çıktı: Şimdilik Heyecan Yapmayın!

Aylar boyunca yayınlanan geliştirici önizlemeleri ve genel beta sürümlerinin ardından Android 15 nihayet tamamen hazır hale geldi. Evet, yanlış duymadınız. Final sürümü yani kararlı sürüm şu anda hazır ancak bizim için değil, geliştiriciler için hazır durumda!

Android 15, AOSP'ye Yüklendi!

Google, Android 15 kaynak kodunu Android Açık Kaynak Projesi'ne (AOSP) yükledi, ancak Pixel serisi telefonları başta olmak üzere herhangi bir cihaz için hazır bir güncelleme bulunmuyor. Kısa süre önce piyasaya sürülen Google Pixel 9 serisi halen Android 14 ile çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir Android 15 Beta sürümünün notlarında Android 15'in Ekim ayında çıkacağına dair bir ibare yer aldığını sizlerle paylaşmıştık. Bu kapsamda Google Pixel 9 serisinin önümüzdeki ay yani Ekim'de bu güncellemeyi almasını bekliyoruz.

Tabii diğer üreticiler için önümüzde uzun bir süreç bulunuyor. Dünyanın en büyük telefon üreticisi konumunda olan Samsung halen Android 15'i temel alan One UI 7 için test sürecine başlayamadı.

Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo ve Xiaomi başta olmak üzere onlarca üretici Android 15 güncellemesi için yoğun bir mesai harcayacak.