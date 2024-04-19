Android 15'ten Çarpıcı Özellik: Parçaların Kullanım Ömrü Görüntülenebilecek!

Google, Android 15 için kullanıcıların dahili depolama (ROM) parçaları gibi donanımlarının ömrünü görüntülemelerine olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

İlk olarak Android Authority'nin keşfettiği bu yeni özellik, Google'ın donanım ömrü sorunlarını ele almak için devam eden çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Şirket hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Android 14'e pil sağlığı ile ilgili bilgiler eklemişti.

Yeni Özellik Nasıl Çalışacak?

Şirket donanım ömrü konusuna son dönemde büyük önem veriyor ve büyük akıllı telefon üreticileri üç yıllık güncelleme ömrü sunduğundan, satış sonrası hizmet söz konusu olduğunda parçaların değiştirilebilirliği ve kendi kendine tamir etme gibi faktörler kullanıcılar için yeni bir telefon satın alırken daha önemli hâle geldi.

Android 15 ile gelecek bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar donanımlarının kullanım ömrünü takip edebilecekler. Bu, kullanıcıların cihazlarını ne zaman değiştirecekleri veya tamir edecekleri konusunda bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olacak.

Android 15'teki yeni bir API, "Device Diagnostics" uygulamasının parçaların kalan ömrünü tam sayı yüzdesi olarak görüntülemesine olanak tanıyacak. Şu anda tüm cihazlar bu API ile uyumlu çalışmıyor ancak Android 15 ile birlikte üretilecek olan tüm Android telefonların bu özelliği destekleyeceği düşünülüyor.

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