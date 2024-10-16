Instagram, Android 15 Güncellemesi Alan Telefonlarda Kullanılamaz Hale Geldi!

Pek çok akıllı telefon kullanıcısının merakla beklediği Android 15 güncellemesi ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Kullanıcılar, Google'ın kısa bir süre önce güncellemeyi yayınladığı Pixel serisi telefonların Instagram'da bazı sorunalara yol açtığını bildiriyor.

Instagram, Hikayelerin Yüklenmesini Engelleyen Android 15 Sorunu İçin Yeni Bir Güncelleme Yayınlayacak

Geçtiğimiz gün itibariyle Google'ın Pixel serisi akıllı telefonlara yayınladığı yeni Android 15 güncellemesi, yenilikçi özellikleriyle birlikte bazı can sıkıcı sorunları da beraberinde getirmiş gibi görünüyor. Pek çok kullanıcının yaptığı geri bildirimlere göre, Instagram Andorid 15'e güncellenen cihazlarda neredeyse kullanılamaz hale geldi.

Reddit başta olmak üzere birçok platformda paylaşımlar yapan kullanıcılar, Instagram’ın 352.1.0.41.100 sürümünde hikayelerin yüklenmediğini ve uygulama içerisinde bazı donmaların yaşandığını ifade ediyor. Instagram, konu hakkında yaşanan sorunların tespit edildiğini ve yeni bir güncelleme ile birlikte problemlerin çözüleceğini açıklarken, Google cephesinden herhangi bir duyuru yapılmadı.

Sorunu yaşayan Android 15 kullanıcılarının, Instagram'a ait 353.1.0.47.90 kodlu sürümü kurmaları veya mevcut sürümün Google Play Store'a yüklenmesini beklemeleri öneriliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Android 15 ile birlikte gelen özelliklerden hangisi daha kullanışlı? Yorumlarda buluşalım...