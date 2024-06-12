Android 15'in Kararlı Sürümü Ne Zaman Gelecek? Şirketlerin Çalışmaları Ne Durumda?

Google'ın Android 15'i tanıtmasının üzerinden oldukça vakit geçti ancak hâlâ yeni Android sürümü kararlı sürüme geçmiş değil. Bir yandan da şirketler telefonlarını Android 15'e uyumlu hâle getirmeye çalışıyor. Peki bu şirketler hangileri?

Android 15 Geliştirici Sürümü Hangi Cihazlara Geldi?

OnePlus 12, Nothing Phone (2a) ve realme 12 Pro+ Android 15 güncellemesini alan ilk cihazlar arasında yer alıyor ancak Android 15 hâlâ kararlı sürüme geçmediğinden bu erken sürümün oldukça hatalı olduğunu ve günlük kullanım için ideal olmadığını belirtelim.

Çinli teknoloji devleri, daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için uygulama geliştiricilerinden uygulamalarını mümkün olan en kısa sürede Android 15'e uyarlamalarını istemeye başladı.

Android 15 Kararlı Sürümü Ne Zaman Geliyor?

Google, Android 15'in ilk sürümünü bu yılın Şubat ayında tanıtmıştı ve şirket kararlı sürümü Temmuz ayından sonra piyasaya sürmeyi planlıyor.

Çinli akıllı telefon üreticileri de bu tarihe uymaları için uygulama geliştiricilerinden en geç 31 Ağustos'a kadar gerekli değişiklikleri yapmasını bekliyor. Şimdiye dek Xiaomi, OPPO ve vivo, geliştiriciler için gerekli kılavuzları web sitelerinde paylaştı. Bu da bu şirketlerin Android 15'in kararlı sürümünü ilk karşılayacak şirketler olabileceğini gösteriyor.

Şimdilik Android 15'e ve üzerinde çalışan şirketlere dair bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Peki sizin Android 15'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.