Android 15'in Google Pixel Dışında Geleceği İlk Telefon Modeli Açıklandı!

Android'in en yeni sürümüne erken erişim heyecanı, Google Pixel cihazları dışında Nothing Phone ile yaşanıyor. Nothing Phone (2a), Android 15'e önceden erişim sağlayan ilk Pixel olmayan telefonlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Nothing, Google'ın I/O etkinliğinin hemen ardından Nothing Phone'un Android 15'e erken erişim sunan ilk Pixel olmayan telefonlardan biri olduğunu açıkladı. Bu, kullanıcıların web sitesini ziyaret ederek Android 2 geliştirici ön izlemesine katılabilecekleri anlamına geliyor.

Google Pixel'e Rakip mi Geliyor?

Google'ın I/O etkinliği, Android hayranları için oldukça heyecan vericiydi. Mountain View şirketi, yeni Pixel 8a akıllı telefonuyla ilgili ayrıntıların yanı sıra bir dizi işletim sistemi iyileştirmesini duyurdu. Bu iyileştirmelerin çoğu Android 15 ile birlikte gelecek ve zaten farklı Pixel modelleri için ön izleme sürümünde mevcut.

Şu anda elimizdeki bilgilere göre, Android 15 Geliştirici Önizlemesi'nin nasıl indirilip kurulacağına dair detaylı bir adım adım kılavuz bulunmamaktadır. Bu durum, yapının hala geliştirme ve düzeltme aşamasında olduğunu gösteriyor.

Hatta bu konu bazı sorunları beraberinde getiriyor: Parmak izleri kaydedilmiyor, yüz tanıma kilidi kullanılamıyor, önceden yüklenmiş Nothing X, weather, launcher, recorder, widgets gibi uygulamalar yok. Neyse ki, Android 15 Geliştirici Önizlemesi yüklediğinizde, telefonunuzun performansından memnun kalmazsanız, son sürüm güncellemesine geri dönebilirsiniz.