Android 15, Pek Çok Kişinin Sinirini Bozan Yüksek Sesli Titreşim Sorunu Çözüme Kavuşturuyor!

Google'ın Android cihazlar için geliştirdiği yeni işletim sistemi Andorid 15, beraberinde getirdiği yeni bir özellik ile daha karşımızda. İlk olarak Google Pixel serisinin 7 ve üst modellerinde farkedilen yeni uyarlanabilir titreşim özelliği, pek çok kullanıcının mağdur olduğu dengesiz titreşim sesi sorununu tarihe gömecek.

Akıllı Telefonlar, Android 15 ile Birlikte Gürültülü Ortamlarda Daha Yüksek, Sessiz Ortamlarda ise Daha Alçak Titreşim Sesi Çıkaracak!

Her geçen gün daha çok akıllı telefon modelinde karşılaştığımız yeni Android 15, yeni özellikleriyle konuşulmaya devam ediyor. Yeni işletim sistemi, son olarak Google'ın Pixel akıllı telefon serisine getirdiği yeni bir özellikle gündeme geldi. Aktarılanlara göre yeni sürüm ile birlikte gelen uyarlanabilir titreşim isimli bir özellik, cihazların zaman zaman rahatsız edici seviyede çıkardığı titreşim seslerinin dengelenmesini sağlıyor.

Cihazın mikrofon ve diğer ses çıkışlarından yararlanarak ortam sesini algılayabilen yeni özellik, bu sayede telefonun titreşim modunda olduğu sırada gürültülü ortamlarda daha fazla titreşmesini, daha sessiz ortamlarda ise alçak titreşimler üretmesini mümkün kılıyor.

Yeni özellik ortam sesinin yanı sıra telefonun bulunduğu yerlere göre de titreşimlerin optimize edilmesine imkan tanıyor. Bu sayede cihazlar, sandalye veya koltuk gibi yerlerde telefonun daha yüksek yoğunlukta titremesini, masa gibi seslerin daha kolay anlaşıldığı alanlarda ise daha alçak sesle titremesini sağlıyor.

Şimdilik sadece Google Pixel 7 ve daha üst modellerde karşılaşılan yeni uyarlanabilir titreşim özelliğinin, Andorid 15'in diğer cihazlara da uyarlanması ile birlikte diğer pek çok akıllı telefonda da kullanılmasını bekliyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Android 15 ile birlikte başka hangi özellikler akıllı telefonlar için hayata geçirilmeli? Yorumlarda buluşalım...