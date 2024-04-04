Android 15 Yakında Geliyor: Kullanıcı Gizliliğine Önem Veren Özelliklere Sahip Olacak!

Android 15'in tüm özelliklerini resmi olarak açıklamayan Google, geliştirici odaklı bazı temel değişiklikleri paylaştı.

Belirtilen özellikler arasında, daha fazla gizlilik için özel uygulamalarınızı telefonunuzda ayrı bir profile taşımanıza olanak tanıyan Özel Alan yer alıyor.

Özel Alan, Samsung'un Güvenli Klasörüne benzer şekilde özel uygulamalar için ayrı profillere izin vererek içeriğin diğerlerinden gizlenmesini sağlıyor.

Bu özellikle ilgili, nasıl çalışacağı da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Şirket, özellik ve nasıl çalışacağı hakkında daha fazla bilgi sağlamak için kurulum sürecini yenilemiş baştan sona anlatıyor.

Özel Alan İçin Özelleştirme Seçenekleri Olacak mı?

Kullanıcılar ayrıca kurulum akışı sırasında özel alan için ilk adım olarak yeni bir Google hesabı oluşturmaları gerekiyor. Çünkü "senkronize edilmiş fotoğraflar, dosyalar, e-postalar, kişiler, takvim ve etkinlikler” gibi birçok verinin sızma riski bulunuyor.

Ayrıca kullanıcılar, “Özel Alan” profillerini başka bir cihaza taşıyamayacak. Bunun yerine yeni telefonunuzda “Özel Alanı” tekrar ayarlamanız gerekecek.

Güvenlik nedeniyle, “Özel Alan” için yeni bir şifre kullanabilirsiniz ve hızlı erişim için biyometrik kimlik doğrulamayı kullanma seçeneği de tercih edebilirsiniz.

Özel Alan’ı kurulduktan sonra ayarlar kısmından özelleştirilebilmek de mümkün olacak. Bu özelleştirme seçenekleri arasında özel alanın belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitlenmesi, uygulama ekranında görünmesinin gizlenmesi ve özel alanın kilidi açıldığında kilit ekranında hassas bildirimlerin gösterilmesi yer alıyor.

Ek olarak belirtilen bilgiye göre Google, Pixel Launcher'a birincil profilinizden doğrudan Özel Alan'a erişim sağlayan uygulama yükleme seçeneği ekleyecek.