Android 15 Sürüm İsmi Ortaya Çıktı

Birçok yenilikle gelmesi beklenen Android 15'in sürüm ismi gün yüzüne çıktı. Peki, dünyanın en popüler mobil işletim sistemlerinden biri olan Android'in yeni sürümünün adı ne olacak? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Android 15 Sürüm İsmi Ne Olacak?

Yazılım devi Google, Android işletim sisteminin sürümlerini tatlı isimleri ile adlandırıyor. Dolayısıyla Android versiyonları için bu zamana kadar Marsmallow, Oreo, Pie, Tiramisu, KitKat ve Ice Cream Sandwich dahil olmak üzere pek çok isim kullanıldı.

Uoside Down Cake olarak adlandırılan Android 14'ün ardından yeni sürüm ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çok sayıda kişi Android 14 güncellemesini beklerken Android 15'in sürüm adı gün yüzüne çıktı.

Mishaal Rahman tarafından aktarılan bilgilere göre Android 15 V kod adına sahip yeni sürüm, Vanilla Ice Cream olarak adlandırılacak. Elbette Android sürümleri için belirlenen isimlerin bir anlamı bulunmuyor. Önemli olan güncellemenin mobil cihazlara neler sunacağıdır. Söz konusu güncellemenin hangi yenilikleri beraberinde getireceği henüz bilinmiyor.

Pek çok kişi tarafından merak içerisinde beklenen Android 15 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni sürümün hangi özelliklere sahip olmasını isterdiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.