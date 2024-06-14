Android 15 Uygulamaların Fişini Komple Çekecek!

Son yıllarda Android telefonlardaki uygulamalar daha az sorun çıkarıyor fakat bazen uygulamaları kapatmak zorunda kalabiliyoruz. Normal şartlarda arka plandaki uygulamaların görüntülendiği ekrandan uygulamayı kapatmak yeterli olabiliyor.

Uygulamanın telefonun işleyişini etkilediği durumlarda ise Ayarlar'daki Uygulamalar sayfasından "Durmaya Zorla" seçeneğini kullanarak uygulamayı kapatmamız gerekebiliyor. Android 15 bu konuda önemli bir değişikliğe ev sahipliği yapacak.

Android 15 Durmaya Zorladığınızda Fişi Komple Çekecek

Normalde bir uygulamayı zorla durdurduğunuzda ana ekrandaki widget çalışmaya devam ediyor. Android 15 ile birlikte uygulamayı zorla durdurmanız halinde tüm widget'lar geçici olarak devre dışı bırakılacak.

Widget'lar ana ekranda gri renkte görünecek ve siz uygulamayı doğrudan veya dolaylı olarak manuel bir şekilde yeniden başlatana kadar çalışmayacak. Bazen uygulamaların hata verme sebebi widget'lar olabiliyor ve Android 15 bu şekilde uygulamayı durdurduğunuzda adeta fişini çekerek sorunu ortadan kaldıracak.

Tabii ana ekrana eklediğimiz widgetlar genelde takvim ve hava durumu gibi uygulamalar ile sınırlı olduğu için bir uygulamayı zorla durdurmanız, widget açısından sizi çok etkilemeyebilir.