Android 15 Uygulamaların Fişini Komple Çekecek!
Android 15 işletim sisteminde bir uygulamayı zorla durdurduğunuzda uygulamaya bağlı widget'lar duracak. İşte uygulamaların tamamen fişini çeken yeni özellik!
Son yıllarda Android telefonlardaki uygulamalar daha az sorun çıkarıyor fakat bazen uygulamaları kapatmak zorunda kalabiliyoruz. Normal şartlarda arka plandaki uygulamaların görüntülendiği ekrandan uygulamayı kapatmak yeterli olabiliyor.
Uygulamanın telefonun işleyişini etkilediği durumlarda ise Ayarlar'daki Uygulamalar sayfasından "Durmaya Zorla" seçeneğini kullanarak uygulamayı kapatmamız gerekebiliyor. Android 15 bu konuda önemli bir değişikliğe ev sahipliği yapacak.
Android 15 Durmaya Zorladığınızda Fişi Komple Çekecek
Normalde bir uygulamayı zorla durdurduğunuzda ana ekrandaki widget çalışmaya devam ediyor. Android 15 ile birlikte uygulamayı zorla durdurmanız halinde tüm widget'lar geçici olarak devre dışı bırakılacak.
Widget'lar ana ekranda gri renkte görünecek ve siz uygulamayı doğrudan veya dolaylı olarak manuel bir şekilde yeniden başlatana kadar çalışmayacak. Bazen uygulamaların hata verme sebebi widget'lar olabiliyor ve Android 15 bu şekilde uygulamayı durdurduğunuzda adeta fişini çekerek sorunu ortadan kaldıracak.
Android 15 Güncellemesi Alan İki Yeni Telefon Modeli Açıklandı: Ancak Bazı Sorunlarla Karşılaşılıyor!
Android 15 Beta 1 güncellemesi, OnePlus modellerini kullananlar için büyük bir fırsat fakat bazı ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. İşte detaylar!
Tabii ana ekrana eklediğimiz widgetlar genelde takvim ve hava durumu gibi uygulamalar ile sınırlı olduğu için bir uygulamayı zorla durdurmanız, widget açısından sizi çok etkilemeyebilir.