Markalar Harekete Geçti: Pek Çok Modele Android 16 Güncellemesi Sunuldu! İşte O Telefonlar

Google'ın merakla beklenen Android 16 güncellemesi beklenenden erken gelecek gibi görünüyor. Beta aşamasının bitmesi için geri sayım başladı.

Google, yeni Android işletim sistemini ilk olarak her zamanki gibi kendi akıllı telefon serisi Pixel kullanıcılarına sundu. Tabii buna pek de şaşırmamak gerekiyor fakat diğer markalar da boş durmuyor. İşte Android 16 Beta sürümüne artık erişebilen modeller!

Android 16 Beta Güncellemesi Alan / Alacak Modeller!

Kısa süre önce üreticiler tarafından paylaşılan bilgilere göre Android 16 Beta, artık Xiaomi, OnePlus, iQOO, Oppo, Honor, Realme, Lenovo ve Sharp markalarına ait bazı modellerde kullanılabilir.

Yeni Android 16 Beta güncellemesi alan ve zaten kullanılabilen tüm modeller şu şekilde sıralandı:

Xiaomi 15

Xiaomi 14T Pro

OnePlus 13

vivo X200 Pro

iQOO 13

Oppo Find X8

Honor Magic 7 Pro

Realme GT 7 Pro

Lenovo Yoga Tab Plus

Sharp AQUOS sense9

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Android 15 tabanlı One UI 7 için yoğun mesai harcayan Samsung ise henüz harekete geçmedi. Firmanın ilk hangi modellere Android 16 sunacağıysa belirsiz fakat beklentiler, yeni çıkan Galaxy S25 serisi yönünde.

Android 16 Takvimi

Android 16’nın geliştirme takvimi şu şekilde:

Geliştirici Önizlemesi 1 (DP1): 18 Kasım 2024

Geliştirici Önizlemesi 2 (DP2): 18 Aralık 2024

Beta 1: 23 Ocak 2025

Beta 2: 13 Şubat 2025

Beta 3: 13 Mart 2025

Beta 4: 17 Nisan 2025

Android 16 Yenilikleri

Canlı Bildirimler (Live Activities)

Ultra HDR Desteği

Hibrit Otomatik Pozlama

Local Network Protection

Geliştirilmiş Yapay Zeka Kullanımı

Kritik Ayarlar için Kimlik Doğrulama

Ekran Paylaşımında Gelişmiş Kontrol

Performans İyileştirmeleri

Uyarlanabilir Karanlık Mod 2.0

Daha Sıkı Uygulama İzinleri

Daha Akıcı Animasyonlar

Uydu Bağlantı Desteği

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android 16'dan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.