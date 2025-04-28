Markalar Harekete Geçti: Pek Çok Modele Android 16 Güncellemesi Sunuldu! İşte O Telefonlar
Android üreticileri Google'ın yeni işletim sistemi Android 16 için harekete geçti. İşte Android 16 Beta güncellemesi alan / alacak modeller listesi!
Google'ın merakla beklenen Android 16 güncellemesi beklenenden erken gelecek gibi görünüyor. Beta aşamasının bitmesi için geri sayım başladı.
Google, yeni Android işletim sistemini ilk olarak her zamanki gibi kendi akıllı telefon serisi Pixel kullanıcılarına sundu. Tabii buna pek de şaşırmamak gerekiyor fakat diğer markalar da boş durmuyor. İşte Android 16 Beta sürümüne artık erişebilen modeller!
Android 16 Beta Güncellemesi Alan / Alacak Modeller!
Kısa süre önce üreticiler tarafından paylaşılan bilgilere göre Android 16 Beta, artık Xiaomi, OnePlus, iQOO, Oppo, Honor, Realme, Lenovo ve Sharp markalarına ait bazı modellerde kullanılabilir.
Yeni Android 16 Beta güncellemesi alan ve zaten kullanılabilen tüm modeller şu şekilde sıralandı:
- Xiaomi 15
- Xiaomi 14T Pro
- OnePlus 13
- vivo X200 Pro
- iQOO 13
- Oppo Find X8
- Honor Magic 7 Pro
- Realme GT 7 Pro
- Lenovo Yoga Tab Plus
- Sharp AQUOS sense9
- Google Pixel 6
- Google Pixel 6 Pro
- Google Pixel 6a
- Google Pixel 7
- Google Pixel 7 Pro
- Google Pixel 7a
- Google Pixel 8
- Google Pixel 8 Pro
- Google Pixel 8a
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro Fold
Android 15 tabanlı One UI 7 için yoğun mesai harcayan Samsung ise henüz harekete geçmedi. Firmanın ilk hangi modellere Android 16 sunacağıysa belirsiz fakat beklentiler, yeni çıkan Galaxy S25 serisi yönünde.
Android 16 Takvimi
Android 16’nın geliştirme takvimi şu şekilde:
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Geliştirici Önizlemesi 1 (DP1): 18 Kasım 2024
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Geliştirici Önizlemesi 2 (DP2): 18 Aralık 2024
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Beta 1: 23 Ocak 2025
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Beta 2: 13 Şubat 2025
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Beta 3: 13 Mart 2025
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Beta 4: 17 Nisan 2025
Android 16 Yenilikleri
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Canlı Bildirimler (Live Activities)
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Ultra HDR Desteği
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Hibrit Otomatik Pozlama
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Local Network Protection
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Geliştirilmiş Yapay Zeka Kullanımı
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Kritik Ayarlar için Kimlik Doğrulama
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Ekran Paylaşımında Gelişmiş Kontrol
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Performans İyileştirmeleri
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Uyarlanabilir Karanlık Mod 2.0
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Daha Sıkı Uygulama İzinleri
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Daha Akıcı Animasyonlar
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Uydu Bağlantı Desteği
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android 16'dan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.