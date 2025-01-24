Android 16'nın Yeni Özelliği Sizi Tek Tuşla Hackerlara Karşı Koruyacak

Google, Android 16 ile birlikte kullanıcıların verilerini daha iyi korumak için yeni bir özellik sunuyor: Gelişmiş Koruma Modu. Bu mod, özellikle yüksek risk altındaki kullanıcılar için tasarlandı ve birçok güvenlik önlemini tek bir tıkla aktif hale getiriyor. İşte Gelişmiş Koruma Modu'nun getirdiği yenilikler!

Android 16'nın Yeni Özelliği Sizi Hackerlara Karşı Koruyacak

Android 16'nın Gelişmiş Koruma Modu aktifleştirildiğinde telefonununuz tüm tehditlere karşı korunuyor. Bunu filmlerde gördüğümüz alarmı çalan bir bankanın kendini tamamen kilit altına alması gibi düşünebilrisiniz. Bu modu aktifleştirdiğinizde yaşanacaklar ise şu şekilde:

APK Yükleme Engelleniyor: Gelişmiş Koruma Modu, cihazlara dış kaynaklardan (sideloading) uygulama yüklenmesini engelliyor. Bu, kötü amaçlı yazılımların cihaza bulaşmasını önlemek için önemli bir adım.

Gelişmiş Koruma Modu, cihazlara dış kaynaklardan (sideloading) uygulama yüklenmesini engelliyor. Bu, kötü amaçlı yazılımların cihaza bulaşmasını önlemek için önemli bir adım. 2G Bağlantısı Devre Dışı Kalıyor: 2G bağlantıları, güvenlik açıkları nedeniyle riskli kabul ediliyor. Bu mod, eski ve güvensiz 2G bağlantılarını tamamen devre dışı bırakarak kullanıcıları potansiyel saldırılardan koruyor.

2G bağlantıları, güvenlik açıkları nedeniyle riskli kabul ediliyor. Bu mod, eski ve güvensiz 2G bağlantılarını tamamen devre dışı bırakarak kullanıcıları potansiyel saldırılardan koruyor. Bellek Güvenliği Artırılıyor (MTE): Memory Tagging Extension (MTE) adlı özellik, bellek güvenliği hatalarını önleyerek uygulamalardaki güvenlik açıklarını azaltıyor. Bu, özellikle hassas verileri korumak için önemli bir adım.

Memory Tagging Extension (MTE) adlı özellik, bellek güvenliği hatalarını önleyerek uygulamalardaki güvenlik açıklarını azaltıyor. Bu, özellikle hassas verileri korumak için önemli bir adım. Uygulamalar İçin Ek Güvenlik Önlemleri Getiriliyor: Gelişmiş Koruma Modu, uygulamaların kendi güvenlik önlemlerini uygulamasına olanak tanıyan bir API sunuyor. Bu sayede, hem sistem hem de uygulama düzeyinde ek koruma sağlanıyor.

Bu mod, özellikle yüksek risk grubundaki kullanıcılar ve siber güvenliğe önem verem kullanıcılar için tasarlandı. Yine de hatırlatmakta fayda var ki hiçbir ek gereksinim olmadan Android 16'yla çalışan bir telefona sahip herkes tarafından kullanılabilecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android 16'nın Gelişmiş Koruma Modu sizin telefonunuzda olursa kullanır mısınız, yoksa bu kadar biraz aşırıya kaçmak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.