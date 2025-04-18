Android 16 İçin Hazır Mısınız? İşte Gelecek Özellikler...

Google, Android 16'nın geliştirme sürecinde sona yaklaşırken dördüncü beta sürümünü yayınladı. Pixel serisi cihazlara gelen bu güncelleme, büyük görsel değişiklikler ya da yeni özelliklerden çok, hata düzeltmeleriyle dikkat çekiyor ama kullanıcılar sabırsız; düzeltmelerden ziyade yeniliklerle ilgileniyorlar.

Özellikle Pixel 6'dan Pixel 9 Pro Fold'a kadar olan tüm modeller için uyumlu olan bu beta sürümünde, önceki sürümlerde yaşanan birçok sorun giderildi. Google, büyük değişikliklerle ilgili bilgi vermekten halen kaçınıyor.

Gelin, Beta 4 sürümüyle gelen yeniliklere ve düzeltmelere bir bakalım.

Aşırı Pil Tüketimi, Cihaz Yeniden Başlama Sorunu Çözüldü

Yeni sürümle birlikte Pixel Launcher üzerinde uygulama listesine kısayol geldi, ama bu özellik kullanıcıları pek heyecanlandırmadı. Hatta bazıları, bu tarz yeniliklerin gereksiz olduğunu ve Google'ın büyük güncellemeler yerine detaylarla vakit kaybettiğini söylüyor.

Diğer tarafta ciddi sorunlar vardı. Örneğin Pixel hava durumu uygulamasında radar haritasının kaybolması, haptik geri bildirimin gecikmesi, bazı cihazlarda aşırı pil tüketimi, arama cevaplanınca sistemin yeniden başlaması, ekran büyütme açıkken çökme yaşanması gibi sorunların hepsi Beta 4 sürümünde çözüme kavuştu.

Artık uzun basma yaptığınızda karşınıza "Ekran görüntüsü al" ve "Seç" seçenekleri çıkıyor. "Kapat" özelliğini takiben getirilmiş ufak iki detay bunlar.

Bazı cihazlarda "Pil Sağlığı" kısmı da tamamen kaldırıldı. Kullanıcıların düşüncesine göre özellik düzgün çalışmadığı veya cihazın pil durumunu görmek bir nevi "moral bozucu" olduğu için Google özelliği direkt olarak kaldırma kararı almış olabilir.

İkonlaradaki "Beta" Rozeti Kaldırıldı

Görsel olarak en belirgin değişikliklerden biri de medya oynatıcısının daha koyu tonlara geçmesi oldu. Ayrıca uygulama ikonlarındaki "Beta" rozeti de tekrar kaldırıldı.

Sistem kararlılığına dair genel düzeltmelerin de var olduğu bilgisine vurgu yaptıktan sonra kullanıcıların düşüncelerine geçelim: Android 16'nın nihai sürümü yaklaştıkça beklenti de artıyor ve kullanıcı yorumlarına bakıldığında, çoğu kişi görsel arayüzdeki büyük değişikliklerin resmi sürüme saklandığını düşünüyor.

Özellikle yeni bildirim paneli, hızlı ayarlar menüsü ve görsel tema değişikliklerinin Pixel 10 ile tanıtılıp diğer modellere daha sonra gelmesi ihtimali kapıda. Anlayacağınız Beta 4 beklendiği gibi kullanıcıları heyecanlandırmadı ama beklentileri daha da artırdı. Kararlı sürümde her taşın yerine oturması bekleniyor.