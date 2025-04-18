HP Yaptığı Yanıltıcı Ürün Reklamları İçin Çok Ağır Ceza Ödeyecek

ABD'de açılan bir dava, dev teknoloji firması HP'nin web sitesinde yıllardır sürdürdüğü bir satış stratejisini gündeme taşıdı. Şirket, bilgisayar ve çevre birimlerini "sözde indirimli" fiyatlarla sattığı gerekçesiyle dava edildi ve sonunda 4 milyon dolarlık bir anlaşmaya varıldı.

Dosyada HP'nin websitesinde "sadece 1 tane kaldı" gibi aciliyet yaratan terimlerin yanında ürünlere indirim eklenmiş gibi gösterdikleri ancak ürünlerin hiçbir zaman o fiyattan satılmadığı ibareleri yer aldı.

İndirim İbaresi Aslında Yalandanmış

Davada adı geçen Rodney Carvalho adlı bir tüketicinin yaşadığı örnek, olayın ciddiyetini ortaya koydu. Carvalho, Eylül 2021'de HP'nin "100 dolar indirim" ibaresiyle sattığını iddia ettiği bir bilgisayarı 899,99 dolara satın almış. Sitede yer alan bilgilere göre bilgisayar daha önceden 999,99 dolardan satıştaymış ama işin özü, ürün Nisan ayından beri 899,99 dolarda kalmış.

Ayrıca Carvalho bu bilgisayarın "yalnızca 1 tane kaldığı" ibaresine inanmış ama bilgisayar sonraki haftalarda da websitesinde kalmaya devam etmiş.

HP 4 Milyon Dolarlık Fon Ayırdı

HP suçu ilk başta kabul etmemiş ama davanın sonunda uzlaşmaya varmaya razı gelmiş. Yine de halen ortada bir "suç" olduğunu düşünmediği belli. Daha önce Amazon ve Dell gibi dev firmalar da benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı ve Dell, 2023'te Avustralya'da 10 milyon Avustralya doları (yaklaşık 6,5 milyon USD) ceza ödemek zorunda kaldı.

HP de şimdi uzlaşma kararından sonra 4 milyon dolarlık fon ayırdı. Bu fon şöyle dağıtılacak:

Davayı başlatan iki kişiye temsilcilik ödemesi (kişi başı en fazla 5 bin dolar ödenecek)

(kişi başı en fazla 5 bin dolar ödenecek) Geçerli başvuru yapan müşterilere ödeme

Avukatlara verilecek yasal ücretler ve giderler

Mahkeme onaylı bildirim ve yönetim giderleri

Geriye kalan tüm para, geçerli başvuru yapan kullanıcılar arasında eşit şekilde paylaştırılacak. Ödenecek tazminat ürün başına 10 ila 100 dolar arasında değişiyor. Listeye göre, Spectre, Envy, Pavilion, Omen gibi HP bilgisayar modelleri, bazı mekanik klavyeler ve kablosuz fareler bu kapsama giriyor.