Android 16 Telefonlarda Çoklu Görevleri Kolaylaştıracak Bir Özellikle Geliyor!

Google, Android'de çoklu görev deneyimini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni “Bubble Bar” özelliği sayesinde, kullanıcılar istedikleri uygulamaları küçük baloncuklar halinde açarak ekranlar arasında hızlıca geçiş yapabilecek.

kullanıcıların aynı anda birden falza uygulamayı kullanabilmesini sağlayacak yeni özellik şu anda Android 16 Beta sürümünde test ediliyor.

Bubble Bar Özelliği Neler Sunacak?

Uygulamaların arayüzde tüm ekranı kaplaması yerine birer baloncuk şekilnde görüntülenmesini sağlayan yeni özellik, kullanıcıların aynı anda üç veya daha fazla uygulamayı rahatça kullanabilmesine imkan tanıyacak. Kullanıcılar ekranda yer alan kısayollar üzerinden uygulamaları açıp kapatabilecek.

Aktarılanlara göre baloncuklu uygulama arayüzleri, sistemde; mesajlar, notlar, uygulamalar ve kısayollar gibi kategorilere ayrılacak. Bu sayede kullanıcılar, balonların işlevlerini daha kolay anlayabilecek.

Özelliğin tam sürümle yayınlanmasıyla birlikte, Android cihazlarda uygulamalar arasında geçiş yapmak çok daha hızlı ve esnek bir hal alacak. Android 16'nın kararlı sürümünün yayınlanması ile birliklte Bubble Bar'ların da telefonlarımızdaki yerini alacağı tahmin ediliyor.

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