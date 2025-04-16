Android 16'nin Yeni Özelliği Telefonunuzu Çalındıktan Sonra Bile Hırsızlara Karşı Koruyacak

Google'ın güvenlik özelliği Identity Check (Kimlik Kontrolü), Android 16 güncellemesiyle birlikte çok daha fazla akıllı telefonda karşımıza çıkacak. Bugüne kadar yalnızca belirli Google Pixel ve Samsung Galaxy modellerinde bulunan bu özellik, artık daha fazla cihazı koruyacak. Peki Android 16'nın Kimlik Kontrolü özelliği nedir ve nasıl çalışacak?

Kimlik Kontrolü Özelliği Android 16 ile Standart Olacak

Google'ın Android 16 ile tüm standart haline getireceği Kimlik Kontrolü özelliği esasında telefonunuzun güvenilir konumların dışında olduğu durumlarda devreye giren bir güvenlik katmanı. Bu özellik aktif olduğunda hassas işlemler yapmak için PIN, şifre ya da desen yerine parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik doğrulama gerekiyor.

Diyelim ki İstanbul'da Göztepe'de yaşayan ve genellikle Anadolu yakasında vakit geçiren bir Android telefon kullanıcısısınız. Telefonunuz genellikle vakit geçirdiğiniz konumları takip edecek ve bir gün kendinizi şehrin öbür ucunda bulursanız sizden kritik işlemler için biyometrik doğrulama talep edecek.

Biyometrik kimlik doğrulama ile yapılacak işlemler arasında telefonu sıfırlama, şifre değiştirme, kayıtlı şifrelere erişme ve uzaktan bul özelliğini kapatma gibi seçenekler buluyor. Buradaki amaç ise şifrenizi bilen ya da bir şekilde ele geçiren birinin cihazınıza erişmesini engellemek.

Elbette ki aklınıza "hırsız benim şifremi nasıl bulsun?" gibi sorular gelebilir. Ancak dolandırıcıların günümüzde hiç olmadığı kadar kurnaz olduğunu hatırlatmakta fayda var. Örneğin çalınan telefonları bulan polis gibi insanların arandığı ve "doğrulamak amacıyla" şifrelerin istendiği senaryolar geçmişte sosyal medyada gündeme gelmişti.

İnsanların dalgınlık anında ve beklenmedik durumlarda yapabileceklerinin ne yazık ki bir sınırı yok. Bu nedenle Google'ın bu hamlesi basit ama oldukça etkili bir güvenlik katmanını Android telefonlara kazandırıyor.

Yine de belirtmekte fayda var ki Android 16 güncellemesi ile gelecek olan Kinlik Kontrolü özelliği varsayılan olarak aktif olmayacak. Kullanıcılar bu güvenlik özelliğini cihaz ayarlarından kolayca etkinleştirebilecek. Android 16'nın yılın ilerleyen aylarında resmi olarak kullanıcılara sunulması bekleniyor.