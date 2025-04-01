Android 16 Telefonunuzu Hırsızlara Karşı Koruyacak

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Günlük iletişimden tutun da değerli anılarımızı saklamaktan finansal işlemlere kadar neredeyse her işimiz için bu cihazları kullanıyoruz. Elbette ki bu kadar çok bilgiyi içerisinde barındıran bir ürünü de fazlasıyla iyi korumak gerekiyor.

Neyse ki hem Android hem de iOS, kullanıcılarına pek çok farklı güvenlik önlemi ve hizmeti sunuyor. Ancak söz konusu güvenlik olduğunda hiçbir önlem fazla değildir. Bu doğrultuda yola çıkan Google, Android 16'ya yeni bir özellik ekliyor. iPhone’lardaki "Etkinleştirme Kilidi" benzeri bir özellik Android'e geliyor.

Android 16 Hırsızlara Karşı Güvenlik Önlemi

Google, iPhone'lardaki Etkinleştirme Kilidi benzeri bir özelliği Android 16'ıyla birlikte kullanıcılarına sunuyor. Google Play Services kodlarında tespit edilen özellik telefonunuzun üç gün boyunca kilitli kalması durumunda yeniden başlatılmasını sağlıyor.

Yeniden başlama sonrası parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik sistemler devre dışı kalıyor. Kullanıcıların cihazı açmak için PIN veya şifre girmesi gerekiyor. Özelliğin temel mantığı ise hırsızların cihazı ele geçirdikten sonraki 72 saat içinde kilidi aşamazlarsa işlerinin daha da zorlaşması.

Her ne kadar telefonunuz çalındığında ya da kaybolduğunda maddi bir zarar oluşsa da bu özellik sayesinde mesajlarınız gibi kişisel bilgilerinizn ele geçirilmesi bir miktar daha zorlaşmış olacak. Google'ın yakın zamanda bunu beta kullanıcılarında test etmesi ve Android 16'nın final sürümünde kullanıma sunması bekleniyor.