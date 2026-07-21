Bu Yöntemlerle Artık YouTube'da Para Kazanılamayacak

YouTube, para kazanma kurallarında değişikliğe gitti. Uzun bir zaman boyunca içerik konusunda esnek bir yaklaşım benimseyen video paylaşım platformu, son birkaç yılda sayısı iyice tavan yapan yapay zeka kanallarına karşı önlemler aldı. Şirket, hâlihazırda yapay zeka ile video yapan ve paylaşan kanallara para kazanma engeli getirecek.

YouTube'da Hangi Videolar Para Kazandırmayacak?

YouTube, üç kategori altındaki videoların para kazanmasını engellemeye başladı. Bunların başında tahmin edebileceğiniz üzere tekrarlayan içerikler geliyor. İster yapay zeka ister hazır stok görüntüler kullanılmış olsun, çok hızlı bir şekilde üretilen ve yayınlanabilen, birbirinin aynısı niteliğinde videoların para kazanma özelliği bundan sonra açılamayacak.

Şirket, buna özgün olmayan eğitim videolarını da dahil etti. Herhangi bir konuda öğretici videolar yayınlıyorsanız bundan sonra daha dikkatli olmanız gerekecek. Aynı konuda çok sayıda içerik üretilmişse ve sizin videonuz önceki videolara kıyasla farklı bir şeyler getirmiyorsa, genel olarak eğitim videolarınız bu tür içeriklerden oluşuyorsa para kazanamayacaksınız.

Diğer yandan duygusal yönden manipüle edici içeriklere de engel getirildi. Yapay zekanın kullanılıp kullanılmadığı fark etmiyor. Burada bakılan nokta, tıklama almak için sahte hayvan kurtarma videoları gibi manipülatif içeriklerin olup olmadığı. Evet, bir dönem epey popülerdi. Belki hâlâ pek çok kişi tarafından başvuruluyor ama siz insanların duygularına oynayan bu tür içerikler üretmiyorsanız endişelenmenize gerek yok.

YouTube ayrıca finans, hukuk ve sağlık gibi kritik alanlarda tavsiye vermek için yapay zeka karakterlerin kullanılmasını da engellemeye başladı. Gerçek kişilerin yapay zeka ile taklit edilmiş versiyonunu kullananların bu tür içerikler üzerinden para kazanması mümkün olmayacak.

YouTube Neden Böyle Bir Değişiklik Yaptı?

YouTube'un bu değişikliği yapmasının arkasında izleyicilere daha temiz bir platform sunma gereksinimi yatıyor. Bilindiği üzere platformun ana gelir kaynağı reklamlar. Markaların reklamlar için YouTube'a bu kadar çok ağırlık vermesinin sebebi ise kullanıcı sayısının aşırı yüksek olması. Bu denklemden kullanıcıları çıkardığınızda ise markaların elinde hiçbir şey kalmıyor. YouTube'a reklam vermelerinin yegane amacını kaybediyorlar.

Son birkaç yılda YouTube'un hiçbir değer katmayan yapay zeka içerikleri ile dolup taştığı aşikâr. Tutan bir konsept olur olmaz herkes bir anda onun üzerine seri üretim videolar yayınlamaya başlıyor. Bu noktada olan yine sıradan izleyiciye oluyor. İşte YouTube da seyircilerin mağdur olmaması için söz konusu kanalların para kazanmasına izin vermemeye başladı. Bu kanalların arkasındaki temel motivasyon para kazanmak olduğu için en azından farklı yöntemler denenecek ama daha dolu videolar ortaya çıkarılacaktır.

Bu Tür Videolar Üreten Kanal Sahipleri Ne Yapacak?

Hâlihazırda YouTube'da bu tür videolar kullanan kanal sahiplerinin bir an önce yapay zeka araçlarını kullanma şeklini değiştirmesi gerek. Her şeyi otomasyona bağlayan, neredeyse hiçbir şey yapmadan para kazanmaya çalışan kişiler, bundan sonra boşa kürek çekmiş olacak. Bu can sıkıcı durumu yaşamamak için ortaya daha özgün videolar çıkarmaları şart.

Editörün Yorumu

YouTube'daki yapay zeka ile oluşturulmuş videolar artık benim için de can sıkıcı hâle gelmişti. Zaten izlenecek bir şey bulmanın aşırı zor olduğu platformda bir de bu tür içerikler karşınıza çıkınca ister istemez ondan uzaklaşıyordum. Bu güncellemenin biraz da olsa sorunu düzelteceğini düşünüyorum. Umarım yapay zeka ile oluşturulmuş şarkıları engellemenin de bir yolunu sunar.