Gemini 3.5 Pro, Aşırı Kalın Kitapları Tek Seferde Okuyabilecek

Google'ın yakın zamanda yeni yapay zeka modeli Gemini 3.5 Pro'yu tanıtacağı iddia edildi. Şirketin bu yeni modeli sadece ChatGPT'ye güç veren gelişmiş GPT modellerine değil, Anthropic'in çok konuşulan Fable 5 ve Mythos 5 gibi modellerine de çok ciddi bir rakip olacak. En büyük artısı ise hafızası ve karakter sınırında görülecek.

Gemini 3.5 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

2 milyon token bağlam penceresi

Yeni derin düşünme modu

Kullanıcı arayüzü oluşturmada iyileştirmeler

Daha sade tasarım stili ve daha gelişmiş SVG oluşturma

Gemini 3.5 Pro Tek Seferde Ne Kadar İçerik Kabul Edecek?

Gemini ve ChatGPT gibi yapay zeka destekli sohbet botları ile konuşurken herkesin başına gelmiştir. Sohbet botu, bir noktadan sonra başta ne dediğinizi unutur. Bu aslında tek bir oturumda ne kadar içeriğin hatırlanabileceğini belirleyen bağlam penceresinden kaynaklanıyor. Google'ın sohbet botu, şu ana kadar en uzun bağlam penceresi sunan botlardan biriydi. Gemini 3.5 Pro ile bu daha da üst seviyeye ulaşacak.

Sohbet botlarına bir proje hakkında sorular sorarken yaşanan girdi sınırı ve konuşmaları unutma sorunu, yeni modelle geride bırakacak. Öyle ki bu model, 2 milyon token bağlam penceresi sunacak. Bu da tek seferde çok kalın kitapları işleyebileceği, çok uzun kod satırlarını analiz edebileceği anlamına geliyor. Yani parça parça metin yüklemek zorunda kalmayacaksınız. Binlerce sayfalık belgeleri tek seferde verebileceksiniz.

Gemini 3.5 Pro, sohbetin başı ile sonuna kadarki konuşmaları hatırlayacak. Bağlamdan kopmadan tüm verileri analiz edip sorunuza yanıtlar üretebilecek. Bu önemli artış sayesinde karmaşık projeler üzerinde çalışan yazılımcılara büyük kolaylık sağlanacak. Gemini, binlerce satırlık kodlardaki hataları hızlıca bulup çözebilecek ya da istediğiniz yere ekleme yapabilecek.

Gemini 3.5 Pro ile Gelecek Yeni Derin Düşünme Modu Neler Sunacak?

Yapay zeka modelleri bazen çok kolay mantık hataları yapabiliyor. Çelişkilere epey açık. Gemini 3.5 Pro ile gelecek derin düşünme modu ise bunu minimum seviyeye indirecek. Bu yeni mod aktif olduğunda yapay zeka hızlı yanıtta olduğu gibi sorulara direkt yanıt vermeyecek. Bunun yerine şu an mevcut derin düşünme modundan bile daha kapsamlı bir analiz sürecinden geçecek.

Yeni derin düşünme modu, özellikle matematik ve kodlama gibi asıl mantık yürütülmesi gereken alanlarda devreye girecek. Karmaşık sorunları farklı açılardan ele alacak ve aşamalı bir çözüm yolu benimseyecek. Amacı kullanıcılara direkt en hızlı cevabı sağlamak değil, en mantıklı ve doğru olan yanıtı sunmak olacak.

Gemini 3.5 Pro ile Tasarımda Ne Tür Farklılıklar Olacak?

Bugünlerde yapay zeka ile üretilen arayüzler oldukça yaygın. Ama biraz göz aşinalığı olan herkes bunların bir bakışta yapay zekanın elinden çıktığını anlıyor. Gemini 3.5 Pro'da ise tasarımda farklılığa gidilecek. Daha temiz ve modern bir tasarım stili benimseyecek. Sadece taslak bir görsel verdiğinizde bile göze hitap eden, şık ve kullanıcı deneyiminin ön planda olduğu arayüzler oluşturabilecek.

Modelin en büyük artılarından biri, gelişmiş SVG üretimlerinde görülecek. Tasarımcılar bu formatı çok iyi bilir. Logolardan uygulama simgelerine kadar birçok noktada kullanılır. Gemini 3.5 Pro ise çok daha kusursuz SVG görseller üretecek. Bunları kullanarak web sitenizin ya da uygulamanızın çok daha hızlı yüklenmesini ve kaliteden de ödün verilmemesi sağlayabileceksiniz.

Gemini 3.5 Pro Ne Zaman Çıkacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Gemini 3.5 Pro, 17 Temmuz 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Yani önümüzde yaklaşık iki haftalık bir süre var. Sızıntılar eğer gerçekten doğru çıkar ve model bu tarihte piyasaya sürülürse Anthropic gibi yapay zeka devlerinin gündemde olan modelleri de biraz geri planda kalmaya başlanabilir.

Editörün Yorumu

Gemini 3.5 Pro'nun sunacağı belirtilen avantajları oldukça dikkat çekici buldum. Benim gibi arada sırada büyük küçük projelerle uğraşan, farklı programlama dilleri öğrenmek isteyen ve bunun için de yapay zekadan destek alan kişiler için bağlam penceresinin büyük avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Şu an bu modelin Fable 5 gibi modelleri geride bıraktığı söyleniyor ama ortada daha kıyaslama testi olmadığı için pek itimat gösterilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir durumun söz konusu olup olmadığını öğrenmek için modelin piyasaya sürülmesini beklememiz gerekiyor.