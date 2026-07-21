GTA 6 İle İlgili Oyuncuları Çok Sevindiren İddia Asılsız Çıktı!

Oyunseverlerin merakla beklediği GTA 6 için geri sayım resmen başladı. An itibarıyla ön sipariş sürecinde bulunan yapım bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Doğal olarak böylesine popüler bir oyunla ilgili ortaya atılan her iddia da sanki gerçekmiş gibi algılanıyor. Bu kapsamda GTA 6 ile ilgili bir süredir gündemi meşgul eden bir iddianın gerçek olup olmadığı belli oldu.

GTA 6'nın Hikaye Modu 100 Saat Sürecek İddiaları Gerçek mi?

Hatırlanacağı üzere geçen günlerde Kiwi Talkz isimli bir kaynak GTA 6 ile ilgili dikkat çeken bir gönderi paylaştı. Kaynak gönderisinde oyunu bitirmenin çok uzun zaman alacağını söyledi. Bu da bazı oyuncular arasında yapımın tek oyunculu hikaye modunun 100 saat süreceği şeklinde yorumlandı.

Burada ufak bir karşılaştırma yapacak olursak mevcut GTA 5'in ana görevlerini tamamlamak ortalama 32 saat sürüyor. Rockstar'ın bir diğer yapımı RDR 2'nin ana görevlerini tamamlamak ise yaklaşık 60 saat sürüyor. İddialara göre GTA 6 bu oyunlardan çok daha uzun sürecekti.

İddiaların ortaya çıkmasına neden olan kaynak sonrasında yeni bir gönderi paylaşarak duruma açıklık getirdi. Kaynak oyunu bitirmenin uzun süreceğinden kastının aslında çok meşgul olması nedeniyle oynamaya fazla zaman bulamayacağı olduğunu dile getirdi. Ayrıca söylediği her sözün sızdırılmış bir bilgi olarak algılanmasının doğru olmadığını belirtti.

Yani GTA 6'nın 100 saat süreceği şeklindeki iddialar doğru değil. En azından Rockstar cephesinden şu ana dek konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Bu nedenle şirketten resmi bir açıklama gelene dek ortaya atılan bu tür iddialara mesafeli yaklaşmakta fayda var.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6 eğer bir son dakika ertelemesi olmazsa 19 Kasım'da çıkışını gerçekleştirecek. İlk etapta konsollara çıkması beklenen oyun ilerleyen dönemlerde PC'ye de gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte oyunda GTA 5'tekinin aksine üç değil, Lucia ve Jason isimli iki karakterin hikayesini deneyimleyeceğiz.

GTA 6 Fiyatı Ne Kadar?

GTA 6'yı an itibariyla ön sipariş verebiliyorsunuz. Bu doğrultuda oyunun standart sürümü 3 bin 999 TL ve Ultimate Edition versiyonu ise 4 bin 999 TL'den satışta. Oyunu ön sipariş vermek ise oldukça basit. Bunun için GTA 6'nın PlayStation veya Xbox sayfasını ziyaret etmeniz ve "ön sipariş ver" butonuna tıklamanız yeterli. Sonrasında ekrandaki adımları tamamladıktan sonra ön sipariş işlemini tamamlayacaksınız.

Editörün Yorumu

GTA 6'nın hikaye modunun 100 saat süreceği iddialarına ben de denk gelmiştim. Açıkçası baştan beri bu söylentilere pek ihtimal vermiyordum. Bence Rockstar'ın asıl odak noktası hiçbir zaman sadece hikaye modu olmayacak. GTA 5'te de açıkça gördüğümüz gibi, işin online tarafında inanılmaz bir kazanç potansiyeli yatıyor. O yüzden ben şahsen maksimum 40-50 saat sürecek bir ana hikaye bekliyorum.