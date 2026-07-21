Aşırı Pahalı El Konsolu Tanıtıldı! Bu Fiyata Eskiden Araba Alınıyordu

El konsolları arasına yeni bir model daha katıldı. ONEXPLAYER, X2 Mini Pro'yu tanıttı. Böylece el konsolunun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda AMD tarafından geliştirilen çok güçlü bir Ryzen işlemcisi bulunuyor. Yüksek çözünürlüklü OLED ekrana sahip el konsolu, yüksek fiyat etiketiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

ONEXPLAYER X2 Mini Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 8,8 inç

8,8 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Parlaklığı: 1.100 nit

1.100 nit Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

1200 x 1920 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: AMD Ryzen AI Max+ 388

AMD Ryzen AI Max+ 388 RAM: 48 GB / 64 GB

48 GB / 64 GB Depolama: 2 TB'a kadar SSD

2 TB'a kadar SSD Batarya: 85Wh

ONEXPLAYER X2 Mini'nin Ekran Özellikleri Neler?

8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip ONEXPLAYER X2 Mini Pro, OLED ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1.100 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülür.

1.100 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Bu sayede el konsolu dışarıda bile rahatça kullanılabilecek. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin oyunlarda ve hatta menüler arasında gezerken bile bu belirgin şekilde hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir.

OLED ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde bile grileşme sorunu ile karşılaşılmıyor. Bu da film izleme ve oyun oynama deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Bu ekranın ayrıca çok canlı renklere sahip olduğunu da belirtelim.

ONEXPLAYER X2 Mini'nin İşlemcisi Nasıl?

X2 Mini Pro gücünü AMD Ryzen AI Max+ 388 işlemcisinden alıyor. El konsolu boşta dururken işlemci 1.0 GHz-2.0 GHz civarında hızda çalışıyor. Böylece gereksiz güç tüketimi önleniyor. Oyun oynarken işlemci otomatik olarak turbo moduna geçiyor. Bununla bilrikte hız 3.8 GHz-4.5 GHz hıza kadar çıkıyor.

Bu işlemci, AMD tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm şeklinde kısaltılan nanometre, işlemcideki transistörlerin boyutu ve birbirine olan uzaklığı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Transistörler arasındaki mesafe azaldıkça işlemcide akım daha az güç tüketerek hareket ediyor. Bununla beraber işlemci yüksek hızlara ulaşıyor ve daha az ısınıyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

ONEXPLAYER X2 Mini Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de ONEXPLAYER'ın el konsolları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X2 Mini Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. ONEXPLAYER X2 Mini Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

ONEXPLAYER X2 Mini Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

ONEXPLAYER X2 Mini Pro'nun 48 GB RAM ve 1 TB SSD'ye sahip sürümü için 2 bin 499 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 117 bin 952 TL'ye denk geliyor. El konsolu Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 158 bin TL civarında olabilir. Bu arada Frost Bay isimli sıvı soğutma istasyonu, 64 GB RAM ve 2 TB depolama alanına sahip sürüm 3 bin 229 dolar (152 bin 408 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.

Editörün Yorumu

El konsolları her yerde oyun oynayabilme imkânı sunuyor. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor çünkü telefonun şarjını tüketmeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilebiliyor ancak bir el konsolu için çok yüksek bir ücret ödemenin pek mantıklı olmadığını düşünüyorum. X2 Mini Pro, sıvı soğutma sistemi ve güçlü donanımıyla üst düzey bir oyun deneyimi sunsa da oldukça pahalı bir cihaz.