Pahalı Elektrikli Araçlara Uygun Fiyatlı Alternatif! Tasarımı Paylaşıldı

Leapmotor A05S'in görüntüleri paylaşıldı. İlk olarak Mart ayındaki resmî başvurular üzerinden ortaya çıkan ve bazı detaylarına göz atma şansı elde ettiğimiz bu model, serinin diğer modelleri gibi çok uygun fiyatlı olmasıyla ön plana çıkıyor. Sürüş tarafında önemli özelliklerle donatılacak olan arabanın iç kısmı da uygun fiyatına rağmen lüks arabaları aratmayacak gibi görünüyor.

Leapmotor A05S'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Leapmotor A05S'in iç tasarımı hem sürücü ve yolcu dostu olacak şekilde tasarlanmış. İç açıcı sadeliğin hâkim olduğu iç bölümde sürücünün önünde iki kollu işlevsel bir direksiyon simidi mevcut. Sürücünün tüm sürüş boyunca takip edebilmesi için LCD gösterge paneli mevcut.

Konsolun tam ortasında bir ekran bulunuyor. Multimedya ve ayarlar bu ekran üzerinden yönetilecek. Bu arada ön orta kısımda akıllı telefonların şarj edilebileceği bir alan, içecekleri yerleştirmek için eklenen ama dileyenlerin uyumlu telefonlarını da yerleştirebileceği bir çift bardaklık bulunuyor.

Yolculuğu keyifli hâle getirmek için ambiyans aydınlatma sistemi hâkim. Ön ve arka koltukların başlıklarına baktığımızda da logo olduğunu görüyoruz. Öte yandan dış tasarımda büyük ızgaralar yerine tamamen kapalı ve sade bir ön tampon tasarımı yer alıyor. Bu tasarım aslında elektrikli araçlar arasında epey popüler olan tasarım stiline bağlı kalındığını gösteriyor.

Arabanın arka kısmı, markanın A10 modeliyle büyük benzerlik taşıyor. Dikkatli bakacak olursanız stop lambalarının gülen yüzey şeklinde olduğunu görebilirsiniz. Bu da havaya oldukça samimi bir hava katıyor. Boyutuna gelecek olursak... Aslında tam şehir içi kullanıma uygun bir model. 4,2 metre uzunluğa, 1,8 metre genişliğe ve yaklaşık 1,56 metre yüksekliğe sahip.

Leapmotor A05S'in Özellikleri Neler Olacak?

Leapmotor A05S, iki farklı güç seçeneği ile piyasaya sürülecek. Bunlardan ilki, 70 kW (95 beygir), diğeri ise 90 kW (122 beygir) güç üretecek. Tahmin edebileceğiniz üzere yine birden fazla batarya seçeneği ile karşılaşacağız ve menzil değeri de hangi bataryanın tercih edildiğine bağlı olarak değişiklik gösterecek.

Giriş seviyesi model, 39.8 kWh batarya kapasitesi sunacak. Menzil değeri 405 kilometreyi bulacak. Tabii, bu CLTC standartlarına göre geçerli. Avrupa ve Türkiye için WLTP değerine bakmak gerekiyor ki bu da aşağı yukarı 324 kilometre menzil anlamına geliyor. Öte yandan üst seviye model, 53 kWh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu da 510 km CLTC menzili sağlayacak. WLTP karşılığı ile hemen hemen 408 kilometrelik menzil söz konusu.

Leapmotor A05S'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Leapmotor A05S'in markanın A10 modelinden 500 dolar daha ucuz olacağı iddia edildi. Bu doğrultuda yeni arabanın fiyatının 9 bin dolardan (424 bin 800 TL) başlayan fiyata satılma ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir. Teknik özellikler bakımından A10 modeli ile arasında çok büyük farklar bulunmuyor. Menzil değerleri de hemen hemen aynı. O yüzden bu fiyatlandırma oldukça mantıklı görünüyor. Bu fiyata Türkiye'ye gelse lojistik, vergiler ve diğer ek maliyetler dâhil 1 milyon TL'nin üzerinde fiyat etiketi söz konusu olabilir.

Editörün Yorumu

Leapmotor A05S'in sunulduğu pazarda çok ilgi çekecek bir model olduğunu düşünüyorum. Bu fiyattaki arabalarda genellikle LiDAR sensörü gibi gelişmiş sistemler yer almaz. Menzil değerleri de oldukça yeterli seviyede. Kardeş model A10 zaten şu an olumlu bir satış tablosu elde etmiş durumda. Bu da benzer bir performans ortaya koyacaktır.