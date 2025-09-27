Android 16 Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar: İşte Tarihler!

Akıllı telefon üreticileri telefonlarının Android 16 güncelemesi ile buluşacağı tarihleri açıklamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni HyperOS 3 arayüzünü resmi olarak tanıtan Xiaomi güncelleme takvimini de paylaştı. Xiaomi'in bu yeni arayüzü Android 16 işletim sistemini temel alıyor.

Xiaomi’nin yeni arayüzü HyperOS 3 birçok önemli yenilik ve geliştirme içeriyor;

Yeniden tasarlanan ana ekran

Canlı bildirimler ve daha fazlası için Hyper Island

Touch to Share ile hızlı paylaşım

Geliştirilmiş gizlilik özellikleri

iPhone, iPad ve MacBook ile yeni ekosistem entegrasyonları

Yeni yapay zekâ destekli yazma, kayıt ve arama araçları

Gelişmiş galeri arama

Dinamik duvar kâğıtları ve sinematik kilit ekranı

Xiaomi Android 16 Güncelleme Takvimi: HyperOS 3

Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesini yayınlamaya Ekim 2025’te Xiaomi 15T serisi ile başlayacak. Ardından Xiaomi 15 ve diğer cihazlara da kademeli olarak Mart 2026’ya kadar Android 16'yı temel alan HyperOS 3 ile buluşmuş olacak. Tabii herhangi bir aksaklık yaşanması durumunda bu tarihlerde değişiklik olabilir.

Ekim / Kasım 2025

Telefonlar:

Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi MIX Flip, Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14, POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7, POCO X7 Pro Iron Man Edition, POCO X7 Pro, POCO X7

Tabletler:

Xiaomi Pad Mini, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7

Giyilebilir Ürünler:

Xiaomi Watch S4 41mm (hemen), Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition (hemen), Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition, Xiaomi Smart Band 10

Kasım / Aralık 2025

Telefonlar:

Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Redmi Note 13 Pro, Redmi 15, Redmi 14C, Redmi 13, Redmi 13x, POCO F6 Pro, POCO F6, POCO X6 Pro, POCO M7, POCO M6 Pro, POCO M6, POCO C75

Tabletler:

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad 2 Pro, Redmi Pad 2 4G, Redmi Pad 2

Aralık 2025 – Mart 2026

Telefonlar:

Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12T Pro, POCO F5 Pro, POCO F5, POCO X6, POCO M7 Pro 5G, POCO C85, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 145, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi 15 5G, Redmi 15C 5G, Redmi 15C

Tabletler:

Redmi Pad Pro 5G, Redmi Pad Pro, Redmi Pad SE 8.7 4G, Redmi Pad SE 8.7, POCO Pad