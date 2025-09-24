Xiaomi HyperOS 3 Tanıtıldı: İşte HyperIsland, HyperAI ve Tüm Yeni Özellikler

Xiaomi, bugün düzenlenen özel bir etkinlikte Xiaomi 15T ve 15T Pro ile bilrikte HyperOS'u da resmen tanıttı. Android 16 üzerine inşa edilen yeni arayüz, yapay zeka destekli pek çok özellik ve tamamen yenilenmiş ama bir o kadar da tanıdık bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

HyperOS 3 Özellikleri

HyperOS 3’ün en dikkat çeken yeniliklerinden biri HyperIsland oldu. Apple’ın Dinamik Ada'sına benzer şekilde tasarlanan bu özellik, bildirimleri ve canlı aktiviteleri doğrudan ekranın üst kısmında görmenizi sağlıyor. Kullanıcılar şarj hızını, dinlediği şarkıları, çağrıları ve takvim bilgilerini anında takip edebiliyor.

Ayrıca çift adacık (dual-island) tasarımı sayesinde uygulamalar arasında geçiş yapmak ya da görevleri yönetmek çok daha pratik hale geliyor. Bu HyperIsland'ın yanında küçük bir ada olarak karşımıza çıkıyor ve kullanıcılar kolaylıkla bir uygulamadan ötekine geçiş yapabiliyor.

Yeni HyperOS 3 güncellemesinin merkezinde ise HyperAI bulunuyor. HyperAI aslında tek bir özellik değil. Daha çok Xiaomi'nin yapay zeka özelliklerini bir arada sunan sistemine verdiği isim. Bunu yine Apple Intelligence gibi düşünebilirsiniz. Bunlar arasında klasik metin yazma gibi özelliklerin yanı sıra ses kayıtlarının kalitesini artırma gibi yenilikler de var.

Ayrıca AI Search sayesinde kullanıcılar hem cihaz içinde hem de internette daha hızlı ve özetlenmiş sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ancak hepsi bu değil, Google Gemini de HyperOS 3 ile Xiaomi telefonlara entegre oluyor. Yani HyperAI'ın eksik kaldığı noktada doğrudan Google'ın gücünden faydalanabliyorsunuz.

HyperOS 3, sadece işlevsel özellikler değil görsel yenilikleri de beraberinde getiriyor. AI Dinamik Duvar Kağıtları ile sabit görseller hareketli hale gelirken, AI Sinematik Kilit Ekranı sayesinde cihazların görsel deneyimi çok daha etkileyici hale geliyor. Ana ekran tasarımı da Android 16 uyumlu olarak baştan aşağı yenilenmiş durumda.

Güncelleme Takvimi veHyperOS 3 Alacak İlk Cihazlar

Yeni HyperOS 3, Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde kutudan çıktığı anda hazır olacak. Eski cihazlar ise aşamalı olarak güncelleme alacak. Xiaomi ayrıca global dağıtım takvimini de duyurdu. Ekim 2025 itibarıyla ilk etapta Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15T ve 15T, POCO F7 serisi ve Redmi Note 14 serisi gibi cihazlar güncellemeyi almaya başlayacak.

Kasım ve Aralık aylarında bu liste genişleyecek, 2026’nın ilk çeyreğinde ise Xiaomi 12 ve 13 serileri dahil olmak üzere birçok model HyperOS 3’e geçiş yapacak. Listenin tamamı ise şu şekilde: