Xiaomi HyperOS 3 Tanıtıldı: İşte HyperIsland, HyperAI ve Tüm Yeni Özellikler
AI Dinamik Duvar Kağıtları ile sabit görseller hareketli hale gelirken, AI Sinematik Kilit Ekranı sayesinde cihazların görsel deneyimi çok daha etkileyici hale
⚡ Önemli Bilgiler
- HyperOS'un global tanıtımı 24 Eylül'de düzenlenen bir etkinlikte gerçekleştirildi.
- HyperOS 3’ün en dikkat çeken yeniliklerinden biri Apple'ın Dinamik Ada'sına benzeyen HyperIsland oldu.
- Google ortaklığı ile Gemini de Xiaomi'nin yeni Android 16 tabanlı işletim sistemine eklendi.
Xiaomi, bugün düzenlenen özel bir etkinlikte Xiaomi 15T ve 15T Pro ile bilrikte HyperOS'u da resmen tanıttı. Android 16 üzerine inşa edilen yeni arayüz, yapay zeka destekli pek çok özellik ve tamamen yenilenmiş ama bir o kadar da tanıdık bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
HyperOS 3 Özellikleri
HyperOS 3’ün en dikkat çeken yeniliklerinden biri HyperIsland oldu. Apple’ın Dinamik Ada'sına benzer şekilde tasarlanan bu özellik, bildirimleri ve canlı aktiviteleri doğrudan ekranın üst kısmında görmenizi sağlıyor. Kullanıcılar şarj hızını, dinlediği şarkıları, çağrıları ve takvim bilgilerini anında takip edebiliyor.
Ayrıca çift adacık (dual-island) tasarımı sayesinde uygulamalar arasında geçiş yapmak ya da görevleri yönetmek çok daha pratik hale geliyor. Bu HyperIsland'ın yanında küçük bir ada olarak karşımıza çıkıyor ve kullanıcılar kolaylıkla bir uygulamadan ötekine geçiş yapabiliyor.
Yeni HyperOS 3 güncellemesinin merkezinde ise HyperAI bulunuyor. HyperAI aslında tek bir özellik değil. Daha çok Xiaomi'nin yapay zeka özelliklerini bir arada sunan sistemine verdiği isim. Bunu yine Apple Intelligence gibi düşünebilirsiniz. Bunlar arasında klasik metin yazma gibi özelliklerin yanı sıra ses kayıtlarının kalitesini artırma gibi yenilikler de var.
Ayrıca AI Search sayesinde kullanıcılar hem cihaz içinde hem de internette daha hızlı ve özetlenmiş sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ancak hepsi bu değil, Google Gemini de HyperOS 3 ile Xiaomi telefonlara entegre oluyor. Yani HyperAI'ın eksik kaldığı noktada doğrudan Google'ın gücünden faydalanabliyorsunuz.
HyperOS 3, sadece işlevsel özellikler değil görsel yenilikleri de beraberinde getiriyor. AI Dinamik Duvar Kağıtları ile sabit görseller hareketli hale gelirken, AI Sinematik Kilit Ekranı sayesinde cihazların görsel deneyimi çok daha etkileyici hale geliyor. Ana ekran tasarımı da Android 16 uyumlu olarak baştan aşağı yenilenmiş durumda.
Güncelleme Takvimi veHyperOS 3 Alacak İlk Cihazlar
Yeni HyperOS 3, Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde kutudan çıktığı anda hazır olacak. Eski cihazlar ise aşamalı olarak güncelleme alacak. Xiaomi ayrıca global dağıtım takvimini de duyurdu. Ekim 2025 itibarıyla ilk etapta Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15T ve 15T, POCO F7 serisi ve Redmi Note 14 serisi gibi cihazlar güncellemeyi almaya başlayacak.
Kasım ve Aralık aylarında bu liste genişleyecek, 2026’nın ilk çeyreğinde ise Xiaomi 12 ve 13 serileri dahil olmak üzere birçok model HyperOS 3’e geçiş yapacak. Listenin tamamı ise şu şekilde:
|
Dönem
|
Telefonlar
|
Tabletler
|
Giyilebilirler
|
Ekim – Kasım 2025
|
Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi MIX Flip, Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14, POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7, POCO X7 Pro Iron Man Edition, POCO X7 Pro, POCO X7
|
Xiaomi Pad Mini, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7
|
Xiaomi Watch S4 41mm (mevcut), Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition (mevcut), Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition, Xiaomi Smart Band 10
|
Kasım – Aralık 2025
|
Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Redmi Note 13 Pro, Redmi 15, Redmi 14C, Redmi 13, Redmi 13x, POCO F6 Pro, POCO F6, POCO X6 Pro, POCO M7, POCO M6 Pro, POCO M6, POCO C75
|
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad 2 Pro, Redmi Pad 2 4G, Redmi Pad 2
|
-
|
Aralık 2025 – Mart 2026
|
Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12T Pro, POCO F5 Pro, POCO F5, POCO X6, POCO M7 Pro 5G, POCO C85, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14S, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi 15 5G, Redmi 15C 5G, Redmi 15C
|
Redmi Pad Pro 5G, Redmi Pad Pro, Redmi Pad SE 8.7 4G, Redmi Pad SE 8.7, POCO Pad
|
-