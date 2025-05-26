Android 16 Güncellemesi Bu Telefonlara Gelmeyecek!
Google'ın Android 16'yı Pixel serisi telefonları ile buluşturmasına sayılı günler kaldı. İşte Android 16 güncellemesi almayacak Motorola modelleri!
Akıllı telefon üreticileri Android 15 güncellemesini kullanıcılar ile buluşturmayı büyük oranda tamamladı ve bir sonraki işletim sistemi olan Android 16 için sayılı günler kaldı. Google Pixel serisi telefonlar Android 16'nın kararlı sürümüne Haziran ayında kavuşacak.
Bu yüzden akıllı telefon üreticilerinde yoğun bir yazılım mesaisi başladı. Android 15'i temel alan One UI 7 güncellemesini halen herkese sunamayarak adeta eline yüzüne bulaştıran Samsung'un One UI 8 için çok hızlı hareket edeceğini sizlere duyurmuştuk.
Android 16 Güncellemesi Almayacak Motorola Modelleri
Bir zamanlar ülkemizde telefonları ile boy gösteren Motorola'da (Atrix modeli parmak izi okuma özelliği ile bir ara Türkiye'de popüler olmuştu) telefonlarını Android 16'yı güncellemek için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak güncelleme desteği sona eren bazı modeller var.
Eğer yurt dışından Motorola Android telefon alan sınırlı sayıdaki kitlede yer alıyorsanız, güncelleme almayacak telefonların listesi ile karşınızdayız. Telefonunuz bu listede yer alıyorsa çok büyük ihtimal ile Android 16 güncellemesini görmeyeceksiniz.
Motorola Edge series
- Motorola Edge 40
- Motorola Edge 40 Neo
- Motorola Edge+ (2023)
- Motorola Edge (2022)
- Diğer eski Edge modelleri
Motorola Razr Serisi
- Motorola Razr 2022
- Motorola Razr
- Daha eski Razr modelleri
Motorola Moto G Serisi
- Moto G Stylus 5G (2024)/G Stylus 5G (2023)
- Moto G Power 5G (2024)/G Power 5G (2023)
- Moto G (2024)/G (2023)
- Moto G84/G82
- Moto G73/G72/G71/G71s
- Moto G64/G62/G60/G60s
- Moto G54/G54 Power/G53/G52
- Moto G45/G42/
- Moto G34/G32
- Moto G24/G24 Power/G23
- Moto G15/G15 Power/G14/G13
- Moto G05/G04/G04s
- Moto G Play (2024)/G Play (2023)
- Diğer eski Moto G modelleri
Motorola Moto E Serisi
- Moto E32/E32s
- Moto E22/E22i/E22s
- Moto E13/E14/E15
- Diğer eski Moto E modelleri
Motorola Tabletler
- Moto Tab G70
- Moto Tab G62
- Motorola Tab G20
- Lenovo Moto Tab
Bu Telefonlar Android 16 Güncellemesi Alacak
Android 16 güncellemesi için hareketlilik başladı. Pazarın büyük oyuncularından Xiaomi'nin hangi telefonları Android 16 güncellemesini alacak belli oldu.
Tabii henüz güncelleme alacak cihazlar resmi olarak açıklanmadığı için bazı modellerde son dakika değişikliklerine gidilme ihtimali de var.