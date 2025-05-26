Android 16 Güncellemesi Bu Telefonlara Gelmeyecek!

Akıllı telefon üreticileri Android 15 güncellemesini kullanıcılar ile buluşturmayı büyük oranda tamamladı ve bir sonraki işletim sistemi olan Android 16 için sayılı günler kaldı. Google Pixel serisi telefonlar Android 16'nın kararlı sürümüne Haziran ayında kavuşacak.

Bu yüzden akıllı telefon üreticilerinde yoğun bir yazılım mesaisi başladı. Android 15'i temel alan One UI 7 güncellemesini halen herkese sunamayarak adeta eline yüzüne bulaştıran Samsung'un One UI 8 için çok hızlı hareket edeceğini sizlere duyurmuştuk.

Android 16 Güncellemesi Almayacak Motorola Modelleri

Bir zamanlar ülkemizde telefonları ile boy gösteren Motorola'da (Atrix modeli parmak izi okuma özelliği ile bir ara Türkiye'de popüler olmuştu) telefonlarını Android 16'yı güncellemek için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak güncelleme desteği sona eren bazı modeller var.

Eğer yurt dışından Motorola Android telefon alan sınırlı sayıdaki kitlede yer alıyorsanız, güncelleme almayacak telefonların listesi ile karşınızdayız. Telefonunuz bu listede yer alıyorsa çok büyük ihtimal ile Android 16 güncellemesini görmeyeceksiniz.

Motorola Edge series

Motorola Edge 40

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge (2022)

Diğer eski Edge modelleri

Motorola Razr Serisi

Motorola Razr 2022

Motorola Razr

Daha eski Razr modelleri

Motorola Moto G Serisi

Moto G Stylus 5G (2024)/G Stylus 5G (2023)

Moto G Power 5G (2024)/G Power 5G (2023)

Moto G (2024)/G (2023)

Moto G84/G82

Moto G73/G72/G71/G71s

Moto G64/G62/G60/G60s

Moto G54/G54 Power/G53/G52

Moto G45/G42/

Moto G34/G32

Moto G24/G24 Power/G23

Moto G15/G15 Power/G14/G13

Moto G05/G04/G04s

Moto G Play (2024)/G Play (2023)

Diğer eski Moto G modelleri

Motorola Moto E Serisi

Moto E32/E32s

Moto E22/E22i/E22s

Moto E13/E14/E15

Diğer eski Moto E modelleri

Motorola Tabletler

Moto Tab G70

Moto Tab G62

Motorola Tab G20

Lenovo Moto Tab

Tabii henüz güncelleme alacak cihazlar resmi olarak açıklanmadığı için bazı modellerde son dakika değişikliklerine gidilme ihtimali de var.