Bu Telefonlar Android 16 Güncellemesi Alacak

Akıllı telefon pazarında Android 16 güncellemesinin rüzgarları esmeye başladı. Amiral gemilerinden cep yakmayan, performansı yüksek modellere kadar geniş bir skalada ürün sunan Xiaomi de bu konudaki çalışmalarını gizliden gizliye sürdürüyor.

Şu ana kadar resmi bir açıklama yapmaktan kaçınan şirketin Poco, Redmi ve Xiaomi serisi modellerinden hangilerinin Android 16 güncellemesi alacağına dair tahminler gelmeye başladı. Bu tahminler, Xiaomi'nin önceki yıllardaki gelişmelerine ve dağıtıma başlamayı tercih ettiği tarihlere göre yapılıyor.

Peki hangi Xiaomi modelleri Android 16 güncellemesi alacak? İşte tam liste...

Android 16 Alacak Poco Serisi Telefonlar

Önceki sürüm örneklerine göre hazırlanmış epeyce uzun bir liste mevcut:

Poco X7, X7 Pro

Poco F7, F7 Pro, F7 Ultra

Poco M7, M7 Pro

Poco X6, X6 Pro

Poco F6, F6 Pro

Poco M6 (LTE/5G), M6 Plus, M6 Pro (LTE/5G)

Poco C75, C71

Hangi Xiaomi Modelleri Android 16 Alacak?

Pad 7, 7 Pro, 7 Ultra

Civi 5 Pro, Civi 4 Pro, Civi 3

Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro

Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14T, 14T Pro, 14 Civi

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro

Pad 6 Pro, 6 Max 14, 6S Pro 12.4