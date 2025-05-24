Bu Telefonlar Android 16 Güncellemesi Alacak
Android 16 güncellemesi için hareketlilik başladı. Pazarın büyük oyuncularından Xiaomi'nin hangi telefonları Android 16 güncellemesini alacak belli oldu.
Akıllı telefon pazarında Android 16 güncellemesinin rüzgarları esmeye başladı. Amiral gemilerinden cep yakmayan, performansı yüksek modellere kadar geniş bir skalada ürün sunan Xiaomi de bu konudaki çalışmalarını gizliden gizliye sürdürüyor.
Şu ana kadar resmi bir açıklama yapmaktan kaçınan şirketin Poco, Redmi ve Xiaomi serisi modellerinden hangilerinin Android 16 güncellemesi alacağına dair tahminler gelmeye başladı. Bu tahminler, Xiaomi'nin önceki yıllardaki gelişmelerine ve dağıtıma başlamayı tercih ettiği tarihlere göre yapılıyor.
Peki hangi Xiaomi modelleri Android 16 güncellemesi alacak? İşte tam liste...
Android 16 Alacak Poco Serisi Telefonlar
Önceki sürüm örneklerine göre hazırlanmış epeyce uzun bir liste mevcut:
- Poco X7, X7 Pro
- Poco F7, F7 Pro, F7 Ultra
- Poco M7, M7 Pro
- Poco X6, X6 Pro
- Poco F6, F6 Pro
- Poco M6 (LTE/5G), M6 Plus, M6 Pro (LTE/5G)
- Poco C75, C71
Hangi Xiaomi Modelleri Android 16 Alacak?
- Pad 7, 7 Pro, 7 Ultra
- Civi 5 Pro, Civi 4 Pro, Civi 3
- Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15S Pro
- Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14T, 14T Pro, 14 Civi
- Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro
- Pad 6 Pro, 6 Max 14, 6S Pro 12.4
- Redmi A4 5G, A3 Pro
- Redmi K60, K60 Pro, K60 Ultra
- Redmi K70, K70 Pro, K70 Ultra, K70E
- Redmi K80, K80 Pro
- Redmi 13 (LTE/5G), 13R, 13C (LTE/5G)
- Redmi Note 13 (LTE/5G), Note 13 Pro (LTE/5G), Note 13 Pro+ 5G, Note 13R
- Redmi Note 14 (LTE/5G), Note 14 Pro (LTE/5G), Note 14 Pro+ 5G
- Redmi 14R, 14C
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