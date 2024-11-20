Google, Henüz Android 15 Güncellemeleri Bitmeden İlk Android 16 Sürümünü Yayınladı!

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın ünlü mobil işletim sistemi Android ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Şirket, pek çok marka henüz telefonlarını Android 15'e güncellememişken yeni Android 16'nın ilk sürümünü yayınladı. Detaylar haberde.

Google, 2025'in Yaz Aylarında Tanıtacağı Android 16'nın İlk Geliştirici Sürümünü Yayınladı

Android 15'in tam sürümünü bundan sadece birkaç ay önce yayınlayan Google, kısa bir süre önce Android 16 için de harekete geçti. Firma, yeni işletim sisteminin ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. Android 16 için elini hızlı tutan Google, geliştiricilerin yeni sürüme gelecek yıl daha iyi uyum sağlamasını hedefliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Google'ın, alışılageldiğimiz Android yayınlama takvimininde değişikliğe gittiğini ve bundan sonra yeni sürümlerini ilgili yılın nisan ila ağustos aylarında tanıtacağını aktarmıştık. Şirket, söz konusu takvim ışığında geliştiricilerin yeni Android 16 sürümüne daha erken hazırlanması için işletim sisteminin ilk geliştirici sürümünü kullanıma sundu.

Peki yeni Android 16'nın ilk sürümünde hangi yenilikler mevcut. Aktarılanlara göre yeni sürüm, galeri yönetiminin uygulamalara entegre edilmesi, Health Connect uygulamasında tıbbi kayıtları okuma ve güncellenmiş özel korumalı alan özelliklerine ev sahipliği yapıyor. Mayıs 2025'te tanıtılacağı iddia edilen yeni Android 16, gelecekteki güncellemelerle beraber daha fazla özellik kazanacak.

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