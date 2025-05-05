Google, Apple'dan Kopya Çekti! Android 16 İle Gelecek Yeni Batarya Simgesi Ortaya Çıktı

Google, mobil dünyada yepyeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazırlanıyor. Android 16 ile birlikte sadece işlevsellik değil, tasarım tarafında da ciddi yenilikler yolda. Kullanıcı deneyimini görsel olarak da zenginleştirmek isteyen teknoloji devi, arayüzde köklü değişiklikler yapmaya kararlı. Bu değişimin ilk habercisi ise telefon ekranında her gün gördüğümüz batarya simgesi oldu. İşte detaylar!

Android 16'nın Yeni Batarya Simgesi Sızdırıldı

Android 16’ya eşlik edecek en dikkat çekici arayüz yeniliklerden biri batarya simgesi oldu. Google, yeni işletim sistemiyle birlikte “Material 3 Expressive” adını verdiği modern tasarım dilini devreye almayı planlıyor. Bu stil, hem sade hem de işlevsel tasarımıyla öne çıkıyor.

Uzun zamandır merak edilen yeni batarya simgesi, Mystic Leaks tarafından ortaya çıkarıldı. Paylaşılan görsellere baktığımızda simgenin artık yatay bir yapıya sahip olduğunu ve köşelerinin yuvarlatılmış olduğunu görüyoruz. Bu yeni batarya simgesi, Apple’ın iOS işletim sistemindeki tasarıma benziyor.

Ayrıca batarya durumu da tıpkı iOS’ta olduğu gibi artık çok daha net bir şekilde anlaşılabilecek. Yeni simge yalnızca görsel değil, işlevsel olarak da kullanıcıya anlık bilgi sunmayı hedefliyor. Buna göre pil seviyesi yüzde 20’nin altına düştüğünde ikon kırmızıya dönerek kritik seviyeyi vurgulayacak. Eğer pil tasarruf modu aktifse simge sarıya bürünecek ve yanında "+" sembolü belirecek.

Cihaz şarj olurken ise simge yeşile dönecek ve sağ tarafında şarjı simgeleyen bir ikon yer alacak. Bu sayede kullanıcılar batarya durumunu pil seviyesine bakmadan tek bakışta daha hızlı bir şekilde anlayabilecek.

Yeni batarya simgesi genel olarak beğeni toplamışken, önemli bir noktaya da değinmek gerekiyor. One UI gibi bazı Android arayüzlerinde bu tarz renkli pil ikonları ve durum göstergeleri zaten uzun süredir kullanılıyor. Ancak bunlar üreticilerin kendi geliştirmeleri. Android 16 ile birlikte Google, bu özellikleri ilk kez saf Android’e entegre ederek tüm cihazlara yaygınlaştırmayı hedefliyor. Yani bu batarya simgesi zaten sizin telefonunuzda olabilir.

Görünen o ki Android 16, sadece yeni özelliklerle değil, arayüz yeniliklikleri ile de adından söz ettirecek. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni batarya simgesini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.