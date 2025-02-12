Android 16'nın Tüm Özelliklerinin Gösterileceği Tarih Belli Oldu!

Google'ın geleneksel geliştirici konferansı Google I/O için tarih belli oldu. Şirketin Pixel 9a ve Android 16 gibi ürün ve yazılımlarla karşımıza çıkması beklenen etkinlik, bu senede geleneği bozmadan mayıs ayında gerçekleştirilecek. İşte Google I/O 2025 tarihi!

Google I/O 2025 Ne Zaman?

Tıpkı Apple gibi heyecan verici gelişmeleri özel bir etkinlikle duyurmayı seven Google, yeni konferansı için tarih verdi. Buna göre Google I/O 2025, 20-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. İki gün süren bu etkinlikte pek çok duyuru ve tanıtım gerçekleşecek.

Teknoloji tutkunlarının en çok beklediği ise kapsamlı bir Android 16 duyurusu. Aslında Google, geçmiş yıllarda Android'in yeni sürümlerini I/O'da duyurur ve kapsamlı bir şekilde tanıtırdı. Ancak 2024'te bu değişti ve şirketin etkinlik boyunca ağzından çıkan tek şey "yapay zeka" oldu.

Bu sene ise biraz daha ölçülü bir etkinlik bekleniyor. Etkinliğin, Android 16'nın yeni "yapay zeka" özellikleriye daha kapsamlı bir şekilde gösterilmesi, Gemini'yle ilgili yenilikler, arama motoru yenilikleri, Chrome geliştirmeleri ve Google Pixel 9a duyurusu gibi pek çok duyuruya ev sahipliği yapması bekleniyor.

Hatırlatmakta yarar var ki Google I/O doğrudan son kullanıcıyı hedef alan bir etkinlik değil. Bu nedenle YouTube üzerinden canlı yayınlanmasına rağmen seyir zevkinin yüksek olduğu söylenemez. Neyse ki her önemli etkinlikte olduğu gibi Tamindir ekibi olarak bunda da sizler için takipte olacağız ve önemli duyuruları en hızlı şekilde sizlere aktaracağız.