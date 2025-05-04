Android 16 İle Telefonunuz Bilgisayarlardan Farksız Olacak!

Android 15'i yayınladıktan hemen sonra Android 16 için çalışmalara başlayan Google, yeni işletim sistemi için geliştirdiği yeni özellikleri şimdiden test etmeye başladı. Şirketin kısa bir süre önce yayınladığı Android 16 beta sürümünde ortaya çıkan özelliklerden "masaüstü modu" Android 16'nın en dikkat çekici yeniliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Daha öncesinde Samsung cihazlarda sıkça karşılaştığımız DeX özelligi ile oldukça benzer bir çalışma sistemine sahip olacağı bildirilen yeni masaüstü modunun, telefon ve tabletlerin gereken ayarlamalar yapıldığında tıpkı birer bilgisayar gibi kullanılmasına olanak sağladığı söyleniyor.

Masaüstü Modu Sayesinde Telefonlar Bilgisayar Gibi Çalışabilecek

Sektörel kaynaklar, Android 16'nın son beta sürümünü destekleyen Pixel 8 Pro'da yeni bir özelliği ortaya çıkardı. Cihazın geliştirici seçenekleri üzerinden aktif edilen "masaüstü modu", telefonun USB-C destekli bir monitöre bağlandığında tıpkı bir bilgisayar arayüzü gibi çalışmasına imkan tanıyor.

Masaüstü mod etkinleştirildiğinde, ekranın üst kısmında durum çubuğu görünürken, alt bölümde görev çubuğu yer alıyor. Görev çubuğunda hem uygulamalara hızlı erişim sağlanıyor hem de Android'in klasik gezinme tuşları bulunuyor. Ayrıca, Windows’taki Başlat Menüsü’ne benzeyen bir uygulama çekmecesi de masaüstü deneyimini tamamlıyor.

Kullanıcılar, mevcut modda tıpkı Windows'ta olduğu uygulamaları pencere modunda açabiliyor ve bu pencereleri diledikleri gibi boyutlandırabiliyor. Hatta iki farklı uygulamayı aynı ekranda yan yana kullanmak da mümkün hale geliyor.

Hala geliştirme aşamasında olan bu yeniliğin Android 16'nın son kararlı sürümlerinde kullanıma hazır hale gelebileceği bildirilirken, bazı kaynaklar ise masaüstü modu için Android 17'yi işaret ediyor. Gelişmeler için takipte kalın!