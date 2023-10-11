Android Auto Yeni 10.6 Sürümüyle Geliyor: Hızlı ve Basit İşlem!

Google'ın Android Auto platformu uzun süredir araç içi eğlence ve bilgi sistemlerindeki yükselişini sürdürürken, kullanıcılarına yeni bir kolaylık sunmaya hazırlanıyor.

Google'ın bu sistemi için geliştirilen en son sürüm olan Android Auto 10.6, kablosuz oturumları sonlandırmayı hızlı ve basit bir işlem haline getiren yeni bir özelliği içeriyor.

Bağlantı Kesme Seçeneği Geliyor!

Güncelleme, Android Auto kullanıcılarının uzun zamandır beklediği bir özellik olan "Bağlantıyı Kesme" seçeneğini sunuyor.Artık kullanıcılar tek bir dokunuşla Android Auto oturumlarını kesebilecekler.

İlk olarak Mishaal Rahman tarafından vurgulanan bu özellik, henüz tüm kullanıcılara sunulmadığından bu noktada sınırlı sayıda test aşamasında gibi görünüyor ancak Android Auto kullanıcıları için genel kullanıma sunulması yakın gelecekte bekleniyor.

Bu güncelleme, özellikle kablosuz Android Auto kullanıcıları için büyük bir kolaylık sağlayacak ve sürüş sırasında bağlantıyı sonlandırma ihtiyacı duyan herkes için oldukça işlevsel bir özellik olarak öne çıkıyor.

Android Auto 10.6 ile getirilen bu özellik, Android Auto kullanıcılarının memnuniyetini artırmayı ve günlük sürüş deneyimlerini daha pratik hale getirmeyi hedefliyor.

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