Android Auto İle Sabahları Buz Çözme Çilesi Bitiyor!

Android Auto pek çok tüketicinin canını sıkan bir soruna çözüm olabilir. Özellikle soğuk iklimlerde yaşayan kullanıcıları hedef alan yeni güncelleme sayesinde sabahları buz kazıma telaşesi ortadan kalkıyor. Bunun yanında önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen güncelleme ile birlikte pek çok farklı özellik daha Android Auto'da yer alacak. Peki bu özellikler neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Android Auto'ya Yeni Bir Güncelleme Daha Geliyor!

Pek çok tüketici tarafından kullanılan Android Auto'ya yeni bir güncelleme daha yolda. Bu güncelleme ile birlikte pek çok tüketicinin hayatını kolaylaştıracak yeni özellikler de sisteme eklenecek. Konuyla ilgili olarak Android Authority tarafından yayınlanan haberde, site ekibi uygulamanın yeni güncellemesinin APK dosyalarını parçaladı. Bununla birlikte yeni güncellemenin de detayları ortaya çıkmış oldu.

Sitenin ilgili ekibi Android Auto uygulamasının en son sürümünü (14.0.151144-release.daily) derinlemesine inceledi. Bu inceleme sonunda yeni özellikler de ortayaç çıkmış oldu. Bu noktada en çok dikkat çeken unsur ise iklimlendirme ile alakalı özellikler oldu. Zira yeni özellikleri ilgilendiren kodlar incelendiğinde klimayı açıp kapatma, "otomatik" ve "senkronizasyon" modları ve hatta camlardaki buzu eritme gibi yetenekler göze çarpıyor.

Otomatik mod olarak adlandırılan özelliğin tam olarak ne işe yaradığı henüz bilinmiyor. Ancak yapılan tahminlere göre bu özellik sayesinde aracın içerisi sizin belirlediğiniz sıcaklık ayarlarına uygun şekilde serinletilecek veya ısıtılacak. Diğer bir deyişle otomatik klima modunun uygulama üzerinden kontrolünü sağlayabileceksiniz. Burada en çok dikkat çeken unsursa kesinlikle buz çözme modu.

Özellikle soğuk iklimlerde yaşayan kullanıcılar için bu özellik bulunmaz bir nimet. Zira her sabah otomobilin camındaki buzları kazımak pek çok kişi için bir iş yükü anlamına geliyor. Özelliğin kullanılması için gerekli kodlar sistem içerisine yüklenmiş. Ancak bu sistemin uzaktan nasıl kontrol edilebileceği konusunda kesin bir bilgi yok. Araçlara uzaktan bağlantı fikri bu özelliği destekleyebilir ancak her otomobilde bu özelliği destekleyecek donanımlar yok. Belki sistem bağlıyken yapılacak saat atamaları ile buz eritme özelliğini günün belirli saatlerinde çalışması için programlamanız mümkün olabilir.

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