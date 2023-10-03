Android Kullanıcılarını Heyecanlandıran Devrim: Cihaz Grupları ile Görüntülü Konuşun!

Google, Android cihaz kullanıcılarına konforlu bir alan sunmak için uzun süredir çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda gelen yeniliklerle beraber cihazları birbirine bağlamanın kullanıcılara ne kadar fayda sağladığı ispatlanmış oldu.

Google'ın daha önce kullanıma sunduğu ve kullanıcıların sıkça kullandığı "bir cihazdaki internet erişim noktasını diğer cihazdan başlatma" özelliği sağladığı faydaya en net örnektir.

Cihaz Grupları ile Hayatınızı Kolaylaştırın

AssembleDebug bir blog yayınında, Google'ın bu özelliğine "Cihazlarınızı bağlayın" yerine "Cihaz Grupları" adını verdiği söylüyor. Kullanıcılar, kurulum sırasında Google hesaplarına bağlı bir gruba cihaz ekleyebilecek veya onları daha sonra davet edebilecek.

Kullanıcılar Cihaz Grupları özelliğini kullanmaya başladıkların önlerine bir açılır pencere geliyor ve bu açılır pencere iki kullanım seçeneği sunuyor.

Bunlardan biri, Google'ın açıkladığı gibi, aktif bir video görüşmesini cihazlar arasında aktarma yeteneğidir. Henüz bu özelliğin nasıl görüneceği bilinmiyor.

Google'ın Android geliştirici sitesinde ayrıntılarıyla belirttiği cihazlar arası SDK'yı kullanarak uygulama bazında çalışacağı düşünülüyor. Bunu ilk destekleyen uygulamanın Google Meet olacağı tahmin ediliyor.

Açılır pencerede bahsedilen diğer kullanım durumu, "diğer cihazlarınız çevrimdışıyken internet erişimini paylaşma" yeteneğidir. Yani kullanıcılar bir cihazın internet erişim noktasını paylaşmak için bu özelliği kullanabilirler.

Bu özellik, aynı grup içindeki diğer cihazlar arasında bu internet erişimini paylaşmayı başlatma amacını taşıyor gibi görünüyor. Google'ın bu işlevselliği ne zaman kullanıma sunacağı ise henüz bilinmiyor.

Siz bu yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.