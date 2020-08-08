Android Cihazlarda Güvenlik Açığı Tespit Edildi! İşte Detaylar

Android işletim sistemine sahip olan cihazlar, güvenlik açığı nedeni ile sık sık gündeme geliyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre Android işletim sistemine sahip olan cihazların büyük bir kısmında yüzlerce güvenlik açığı tespit edildi. Android cihazlarda güvenlik açığı ile ilgili detaylar haberimizde.

Android Cihazlarda Güvenlik Açığı Hakkında Detaylar

Yakın zamanda yapılan bir çalışma, Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonların %40'ında yer alan yaklaşık 400 tane güvenlik açığını ortaya çıkardı. Android akıllı telefonlardaki yüzlerce güvenlik açığına Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon işlemcilerinin neden olduğu belirtildi.

Snapdragon işlemcilerinde yer alan dijital sinyal çipinin kodundaki güvenlik açıkları veri hırsızlığı, casusluk gibi sorunlara yol açabilir. Bilgisayar korsanları söz konusu güvenlik açıklarını kullanarak akıllı telefonunuzun video ve ses girişine erişebilir ve hatta akıllı telefonunuzda neler yaptığınızı görebilir.

Dijital sinyal çipindeki kodlarda tespit edilen 400'e yakın güvenlik açığı nedeni ile Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonunuzda yer alan banka bilgileri gibi hassas veriler bilgisayar korsanları tarafından çalınabilir. Tespit edilen yüzlerce güvenlik açığının düzeltilmesinin oldukça zor olduğu belirtildi.

Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise bilgisayar korsanlarının bu güvenlik açıklarını kullanarak akıllı telefonunuzu tamamen kullanılamaz hale getirebilmesidir. Bilgisayar korsanları tarafından söz konusu güvenlik açıkları kullanılarak gerçekleşen herhangi bir saldırı durumunda akıllı telefonunuz hücresel veriye veya kablosuz internete erişemez hale getirilebilir.