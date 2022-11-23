Android Deprem Uyarı Sistemi Düzce Depreminden Önce Haber Verdi

Android Deprem Uyarı Sistemi, Düzce'de sabaha karşı meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremden hemen önce kullanıcılara bildirim gönderdi. Konuya dair detaylar haberimizde.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre saat 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bolu, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Zonguldak ve Bartın illerinde de hissedilen deprem sonucunda pek çok kişi yaralandı. AFAD, bugün saat 9.42'de resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Düzce’de 37, Zonguldak’ta 6, Bursa’da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu’da 1 kişi olmak üzere toplam 50 kişinin yaralandığını duyurdu.

Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 09.05 itibarıyla;



▪️En büyüğü 4,3 olmak üzere 101 artçı sarsıntı yaşanmıştır.



▪️Düzce’de 37, Zonguldak’ta 6, Bursa’da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu’da 1 kişi olmak üzere toplam 50 vatandaşımız yaralanmıştır — AFAD (@AFADBaskanlik) November 23, 2022

Android Deprem Uyarı Sistemi Depremin Öncesinde Bildirim Gönderdi

Sosyal medya üzerinden kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlara göre Google'ın Android Deprem Uyarı Sistemi, Düzce depreminden yaklaşık olarak beş saniye önce Android kullanıcılarına bildirim gönderdi.

Android Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Açılır?

Ayarlara girin.

Arama kısmına Konum yazın.

Konum sayfasını görüntüleyin.

"Deprem uyarıları" bölümüne girin.

"Deprem uyarıları" seçeneğini etkinleştirin.

Söz konusu hizmeti kullanabilmek için herhangi bir uygulama indirmenize gerek yok. Yalnızca ayarlar sayfası üzerinden Konum sayfasını görüntülemeniz ve ardından "Deprem uyarıları" bölümünden özelliği aktif hâle getirmeniz gerekiyor.