Android'in Sistem Gereksinimleri Değişti! Artık En Ucuz Telefon Bile Akıcı Performans Sunacak

Uygun fiyatlı Android telefonlar her ne kadar bütçeniz için iyi olsalar da performans söz konusu olduğunda bazen hayal kırıklığı yaratabiliyorlar. Bunun en büyük nedeni ise Google'ın Android'in sistem gereksinimlerini uzun yıllar boyunca mümkün olduğu kadar düşük tutması. Ancak şirket bu duruma son vermek adına Google Mobile Services (GMS) yüklü cihazlar için Android'in sistem gereksinimlerini değiştirdi.

Android'in Sistem Gereksinimleri Değişti

Google, Android ile çalışan akıllı telefonlar için yeni minimum depolama ve RAM gereksinimlerini açıkladı. Artık Google Mobile Services yüklü cihazlarda en az 32 GB depolama ve 6 GB RAM zorunlu olacak. Bu durumda üreticiler maliyetten kısmak ve fiyatı düşük tutmak adına düşük RAM ile depolama tercih edecemeyecek.

Örneğin Android 15’i çalıştırmak isteyen cihazların sistem için ayırdığı 32 GB'ın yüzde 75’i (24 GB) kullanıcı verileri ve uygulamalar için ayrılacak. Önceki sürümlerde bu limit 16 GB olarak belirlenmişti. Bu da üreticilerin düşük fiyatlı telefonlarda hala 32 GB gibi düşük depolama seçeneklerini tercih etmesine neden oluyordu. Ancak bu durum değişecek.

RAM tarafında 6 GB zorunluluğu ile daha akıcı bir Android deneyimi hedeflenecek. Ancak şirket burada biraz daha az katı davranacak. 4 GB RAM’li telefonlar Android 15’i çalıştırabilecek ancak Android 16’dan itibaren bu cihazlar da sistem gereksinimleri nedeniyle güncelleme alamayacak. Ne yazık ki bu durum fiyatları da etkileyecek.

Her ne kadar RAM ve depolama gibi parçalar zamanla üretmesi daha ucuz hale gelse de üreticiler bunu sadece daha ucuz telefonlar üretmek için kullandı. Bu nedenle Google'ın aldığı bu karar fiyatları etkileyecek. Ancak söz konusu cihazlar zaten pek de kullanabilir performans sunmadıkları için bu fiyat artışı boşa olmayacak.

Elbette ki GMS'e sahip olmayan açık kaynaklı Android (AOSP) kullanan üreticiler bu kuraldan muaf olacak. Yani karar büyük oranda son kullanıcıya hitap eden akıllı telefonları ve tabletleri etkileyecek. Çeşitli endüstrilerde kullanılan ve özelleştirilmiş cihazlar için fiyatı etkileyecek bir değişiklik olması beklenmiyor.