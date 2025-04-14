Samsung One UI 7 Güncellemesini Türkiye Dahil Tüm Dünyada Durdurma Kararı Aldı

Samsung'un One UI 7 güncellemesi beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Kullanıcıların aylardır sabırsızlıkla beklediği yeni sürüm nihayet kullanıma sunulmuştu ki şirket küresel dağıtımı aniden durdurma kararı aldı. İddialara göre Güney Kore'deki kullanıcıların karşılaştığı "ciddi bir hata" güncellemenin dünya çapında askıya alınmasına yol açtı. İşte detaylar

Samsung One UI 7 Güncellemesini Durdurdu

Android 15 tabanlı One UI 7, dört aylık bir gecikmenin ardından geçtiğimi hafta (nihayet) bazı Samsung Galaxy modelleri için kullanıma sunuldu. Ancak şirket, özellikle Exynos 2400 işlemcili Galaxy S24 kullanıcılarından yoğun şikayetler almaya başladı. İddiaya göre güncellemeyi yapan kullanıcıların telefonu kitlenme gibi sorunlar yaşamaya başladı.

Üstelik yoğunluk Exynos'lu modellerde olsa da bazı Snapdragon'lu Galaxy S24, Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerinde de benzer şikayetlerin bildirilmesi Samsung'un hızla harekete geçmesine neden oldu. Sorunun henüz kaynağını bilmeyen şirket, problemin yayılmasını önlemek için tüm dünyada güncellemeyi durdurma kararı aldı.

Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, Samsung'un bu hatayı ne kadar sürede düzelteceği merak konusu oldu. Bildiğiniz üzere Google, Android 15'i neredeyse sekiz ay önce tanıttı. Samsung'un ise bu gelişmeden en fazla birkaç ay sonra Android 15 tabanlı One UI 7'yi kullanıma sunması bekleniyordu.

Ancak gelişmiş yapay zeka özelliklerinin neden olduğu teknik aksaklıklar şirketin planlarını ertelemesine yol açtı. Ne yazık ki bu ertelemenin 4-5 ay sürmesi kullanıcıları kızdırdı. Daha da kötüsü tam da sürecin sona erdiği düşünülürken şirketin güncellemeyi durdurması Samsung'un kullanıcıların gözündeki imajı açısından negatif bir gelişme olarak yorumlandı.

Teknoloji devinin kullanıcılarının gönlünü nasıl almayı planladığı ise şimdilik bilinmiyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? One UI 7 güncellemesini yaptınız mı? Eğer yaptıysanız siz bir sorun yaşadınız mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizmle paylaşabilirsiniz.