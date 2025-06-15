Dikkat! Eğer Bu Özelliği Kullanmak İstiyorsanız Sayılı Günleriniz Var

Google'ın ünlü işletim sistemi Android hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Şirket, Play Store'un Instant Apps isimli özelliğini yakında devre dışı bırakacağını açıkladı.

Söz konusu özellik, kullanıcıların herhangi bir kurulum yapmadan Android uygulama ve oyunları deneyimlemesini sağlayordu. Peki Instant Apps özelliği ne zaman ve neden devre dışı bırakılıyor?

Instant Apps, Aralık Ayında Kalıcı Olarak Devre Dışı Bırakılaca

Google, Instant Apps özelliğini Aralık 2025 itibarıyla tamamen devre dışı bırakacağını duyurdu. İlk olarak 2016’da tanıtılan ve 2017’de kademeli olarak kullanıma sunulan bu özellik, Play Store üzerinden uygulamaların yalnızca belirli bölümlerini çalıştırarak kullanıcıya hızlı ve pratik bir önizleme sunmayı amaçlıyordu. Böylece kullanıcılar, bir uygulama ya da oyunu cihazlarına yüklemeden önce test edebiliyordu.

Her ne kadar fikir olarak yenilikçi ve kullanıcı dostu görünse de, Instant Apps beklenen ilgiyi görmedi. Özellikle geliştirici tarafında benimsenme oranı oldukça düşük kaldı. Bunun başlıca nedeni, geliştiricilerin bu özellik için ayrı bir demo sürüm oluşturmak zorunda olmasıydı.

Geliştiriciler, uygulamanın Instant Apps sürümünü oluşturmanın zahmetli bir süreç olduğunu sık sık dile getirmişti. Zira bu sürümlerin 15 MB'tan az bir boyuta sahip olması gerekiyor. Bu da özellikle karmaşık ve büyük uygulamalar için ciddi bir kısıtlama oluşturuyordu.

Tüm bu nedenlerle Google, düşük geliştirici ilgisini ve sınırlı kullanım oranını göz önünde bulundurarak, bu özelliğin artık sürdürülebilir olmadığını belirtti ve Instant Apps’in fişini çekme kararı aldı.

Instant Apps Nasıl Kullanılır?

Android Instant Apps, kullanıcıların yeni bir uygulamayı yüklemeye gerek kalmadan Play Store sayfasında yer alan bir seçeğe tıklayarak uygulamanın temel işlevlerini deneyimleyebilmesini sağlıyor. Bu sayede hem cihazda daha az alan kullanılıyor hem de veri tüketimi azalıyor. Uygulamalar geçici olarak cihaza indirilip çalıştırılıyor ve standart versiyonlara kıyasla çok daha küçük yer kaplıyor.

Cihaz Ayarlarından Instant Apps’i Etkinleştirin Ayarlar > Google > Cihaz bağlantısı > Instant Apps menüsüne gidin.

"Instant Apps'ı Aç" seçeneğini aktif hale getirin. Destekleyen Uygulamayı veya Oyunu Bulun Google’da ya da Chrome tarayıcısında bir uygulama aratın.

“Yüklemeden Aç” veya “Hemen Dene” butonunu görüyorsanız, bu uygulama Instant Apps ile uyumludur. Uygulamayı Anında Başlatın “Yüklemeden Aç” seçeneğine dokunun.

Uygulama yüklenmeden çalışır ve deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Geçici Verileri Temizleyin Ayarlar > Uygulamalar > Instant Apps bölümünden geçici verileri manuel olarak silebilirsiniz.

Aksi hâlde sistem, kullanılmayan Instant Apps verilerini otomatik olarak kaldırır.

Peki siz Instant Apps'in devre dışı bırakılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...